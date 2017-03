Sprechtage "Neue Märkte - neue Produkte"

Mit innovativen Ideen können Handwerksbetriebe im In- und Ausland punkten. Beratung dazu gibt es ab jetzt beim Sprechtag „Neue Märkte – neue Produkte“ der Handwerkskammer Konstanz.



Das Angebot richtet sich an Export-Einsteiger wie Export-Profis sowie an alle Betriebe, die Innovationen voranbringen wollen, sei es durch neue Produkte, Dienstleistungen, Verfahren, Strategien oder Geschäftsmodelle. Die Berater der Handwerkskammer Konstanz, von Handwerk International Baden-Württemberg und vom Steinbeis-Europa-Zentrum beantworten individuelle Fragen und zeigen die passenden Förder-und Unterstützungsmöglichkeiten auf.



Der erste Sprechtag in der Region findet am 16. März 2017 von 9.30-16.30 Uhr im Management-Zentrum Villingen statt.



Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung bei Sonja Zeiger-Heizmann, Tel. 07531/205-379, E-Mail sonja.zeiger-heizmann@hwk-konstanz.de wird gebeten.



Der Sprechtag findet im Rahmen des Projektes ‚Handwerk – international innovativ‘ mit Unterstützung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg statt.



Weitere Informationen und Termine finden Sie unter www.handwerk-international.de/Sprechtage

Handwerkskammer Konstanz

Das Handwerk ist mit seinen vielen kleinen und mittleren Betrieben das Herz der deutschen Wirtschaft. Zum Bezirk der Handwerkskammer Konstanz, der die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil und Waldshut umfasst, gehören rund 12.000 Handwerksunternehmen mit über 70.000 Beschäf-tigten und 5.000 Auszubildenden.



Die Handwerkskammer vertritt nicht nur die Interessen ihrer Mitglieder, sondern bietet ihnen auch eine umfassende Beratung an, etwa zur Fachkräftesicherung, Aus- und Weiterbildung, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Recht, Umweltschutz und Technologie.



Außerdem unterhält die Handwerkskammer fünf Bildungseinrichtungen, neben den Bildungsakademien in Singen, Rottweil und Waldshut die Management-Zentrum GmbH in Villingen sowie gemeinsam mit der IHK die Berufliche Bildungsstätte in Tuttlingen.





