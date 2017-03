Handwerk warnt vor Fehlern bei Haushaltsentscheidungen

„Aus den Medien haben wir erfahren, dass der Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt für den Anfang März vom Landtag beschlossenen Landeshaushalt eine Bremse eingelegt hat. Das Handwerk wäre bei einer solchen Sperre insbesondere mit der geplanten Meistergründungs- und der Praktikumsprämie getroffen“, sagt Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle.



Nach seiner Einschätzung sind diese beiden Vorhaben aber für die Zukunftsfähigkeit der Handwerkswirtschaft im Land existenziell wichtig. „Die Zahl der Meisterabsolventen im Land fällt in diesem Jahr auf ein Rekordtief. Wir brauchen zeitnah junge Meister als qualifizierte Neugründer oder als Nachfolger für bestehende Unternehmen. Bei allem Respekt für den Sparwillen des Finanzministers: Ein Wegfall der geplanten Meistergründungs- und Praktikumsprämie schadet dem Handwerk.“ Er hoffe, so Keindorf weiter, dass bei der Beratung des Themas im Kabinett am 21. März die wirtschaftliche Rolle des Handwerks als Ausbilder, Arbeitgeber und auch Steuerzahler bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen wird.



Hintergrund:

Auf Initiative der Handwerkskammern Halle und Magdeburg sollten die Meistergründungs- (für gründungswillige Handwerksmeister) und die Praktikumsprämie (für Schülerpraktika im Handwerk) eingeführt werden. Diese sollen dem Nachwuchsmangel entgegenwirken.

