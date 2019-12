Pressemitteilung BoxID: 780940 (Handelskammer Hamburg)

"Zukunft gestalten statt Vergangenheit verwalten"

Handelskammer-Vizepräses Mücke fordert eine engere Zusammenarbeit in der Metropolregion

Handelskammer-Vizepräses André Mücke rief in seiner Jahresschlussansprache bei der ‚Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns‘ dazu auf, wieder mehr Fortschritt zu wagen. „Wir müssen Zukunft gestalten statt Vergangenheit verwalten“, so Mücke vor über 1300 Gästen. „Die Wirtschaft steht vor der Herausforderung, einen sehr tiefgreifenden Strukturwandel bewältigen zu müssen, der von den drei großen ‚D’s bestimmt wird: Demographischer Wandel, Digitalisierung und Dekarbonisierung.“ Für die Bewältigung dieser Herausforderungen benötige es Fortschritt und Innovation. „Lassen Sie uns jetzt handeln, um unseren Wohlstand in der Zukunft zu sichern. Lassen Sie uns aus Forderungen Fortschritt machen.“



Mücke fordert dafür eine engere Zusammenarbeit in der Metropolregion, denn das sei die Basis für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg. Und dass hier dringender Handlungsbedarf bestehe, zeige eine kürzlich erschienene OECD-Studie. „Zwischen 2005 und 2015 wuchs die Metropolregion langsamer als alle anderen deutschen Metropolregionen“, so der Vizepräses. Gründe dafür seien eine geringe Arbeitsproduktivität und ein niedriges Kompetenzniveau der Beschäftigen. „Das schmerzt und es zeigt: Wir müssen jetzt die norddeutsche Aufholjagd starten.“ Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung liegen mit unter einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes erheblich unter dem Bundesdurchschnitt mit gut drei Prozent. Dieser Wettbewerbsnachteil könne durch eine enge Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft ausgeglichen werden, aber dafür müssten die nördlichen Bundesländer ihre Wissenschaftsstrategie und Clusterpolitik besser abstimmen. „Ein Sprichwort sagt: Wer nicht teilen kann, kann auch nicht multiplizieren. Wir müssen unser Wissen und unsere Ideen teilen, dann können wir auch multiplizieren, und Multiplikation ist das, was wir brauchen“, folgert Mücke. „Wir wünschen uns, dass das Klein-Klein beendet wird und auch in der Politik über Kreis- und Ländergrenzen hinweg ein Schulterschluss hergestellt wird – so wie es in der Wirtschaft längst der Fall ist.“



In Hamburg selbst besteht laut Mücke großer Handlungsbedarf bei der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Der Hafen bleibe ein wichtiges Standbein der Hansestadt. Das erfordere eine leistungsfähige Infrastruktur von der ‚A26 Ost‘ bis hin zum dringend notwendigen Ersatz der Köhlbrandbrücke. Zudem brauche Hamburg im und um den Hafen Flächen, auf denen sich eine nachhaltige und innovative, industrielle Zukunft entwickeln kann. „Nachhaltigkeit und innovative Industrie sind kein Widerspruch. Das ist die Zukunft“, so der Vizepräses. Natürlich spiele auch der Verkehr außerhalb des Hafens eine wesentliche Rolle für die Zukunft Hamburgs. „Drei von vier Unternehmen sind mit der Verkehrssituation unzufrieden“, führt Mücke aus. Das liege auch an den zahlreichen Baustellen. „Baustellen lassen sich nicht vermeiden. Aber: Die Koordinierung muss weiter verbessert und die Baumaßnahmen müssen zügig abgeschlossen werden. Hier ist sicherlich noch Luft nach oben.“



Auch die digitale Infrastruktur ist für Mücke ein zentrales Handlungsfeld. Die Bewältigung der digitalen Transformation sei für die Hamburger Wirtschaft aktuell eine der größten Herausforderungen. „Als Gastgeber des Weltkongresses für intelligente Transport-Systeme im Jahr 2021 hat Hamburg die Chance, Vorreiter im Bereich autonomes Fahren, intelligente Verkehrssteuerung und Logistik der Zukunft zu werden“, so Mücke. „Hier gilt es, die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen.“ Neben einer angemessenen 5G-Abdeckung brauchen die Unternehmen eine leistungsfähigere Breitbandinfrastruktur. „Unsere Idee: Hier sollte die Stadt die Betriebe mit Gigabit-Vouchers für den Ausbau der letzten Meile unterstützen und auch die notwendigen Baugenehmigungen so schnell und unbürokratisch wie möglich erteilen“, erläutert der Handelskammer-Vizepräses. Ein Breitbandanschluss sei die Voraussetzung dafür innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu nutzen. „Hamburg muss ein leuchtendes Beispiel sein. Alle schauen nach Estland, Kopenhagen oder Stockholm, wenn es um Fortschritt und gute Ideen geht. Hamburg muss in dieser Aufzählung wieder genannt werden.“



Kaum ein Thema habe in den vergangenen Monaten die Diskussion so bestimmt wie der Klimawandel. Umwelt- und Klimapolitik rücke auch für die Hamburger Wirtschaft immer stärker in den Fokus. „Ordnungsrechtliche Vorgaben sind gerade im Umwelt- und Klimabereich notwendig. Mit Verboten und Aufrufen alleine wird man die Probleme in demokratisch und marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften jedoch nicht in den Griff bekommen“, erläutert Mücke. „Es sind auf breiter Front Innovationen und völlig neue Technologien erforderlich und wir glauben daran, dass Marktwirtschaft und Wettbewerb dazu geeignet sind, diese Innovationen hervorzubringen.“ Ein Beispiel sei die Erzeugung von Wasserstoff. „Hamburg und Norddeutschland haben in den Bereichen von Umwelt- und Klimaschutz beste Chancen, Weltmarktführer zu werden und gerade im Bereich Wasserstoff gemeinsam einen großen Schritt in Richtung grüner Energie zu gehen“, so Mücke. „Jetzt muss die Politik nachziehen und endlich regulatorisch die Weichen für wettbewerbsfähigen grünen Wasserstoff stellen.“



Insgesamt habe Hamburg laut Mücke die Chance auf eine große Zukunft. Dies ergebe sich unter anderem aus dem Hafen, der Metropolregion und den günstigen Möglichkeiten für die Erzeugung erneuerbarer Energien - eine der Schlüsselressourcen der Zukunft. „Es gilt jetzt, den Blick nach vorne zu richten und die Ärmel hochzukrempeln“, fordert Mücke die Hamburger Wirtschaft zum Abschluss seiner ‚Präsesrede‘ auf.



Die vollständige Rede finden Sie hier: www.hk24.de/veek2019

