Zehn Hamburger Azubis als Bundesbeste ausgezeichnet

03.12.18

Zum dreizehnten Mal fand in Berlin die jährliche Ehrung der bundesbesten Azubis statt. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierten den 213 Bundesbesten aus 205 Ausbildungsberufen. Vor den rund 1000 Gästen nahmen auch zehn Hamburger Absolventen die Ehrung entgegen. „Ich gratuliere allen Bundesbesten und freue mich besonders, dass auch zehn Hamburger Azubis sich nun Beste in ihrem Ausbildungsberuf nennen dürfen“, kommentierte Handelskammer-Vizepräses André Mücke die Ehrung. „Die Preisträger begeistern sich für die duale Ausbildung und ihren Beruf. Und das aus gutem Grund, denn eine abgeschlossene Ausbildung ist eine solide Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft und auf der Karriereleiter der erste Schritt.“



Das Ausbildungssystem in Deutschland werde zu Recht in Europa und der Welt anerkannt und sichere der Wirtschaft gut ausgebildete Fachkräfte. „Die Duale Berufsausbildung ist für die Handelskammer Hamburg ein zentrales Thema und eine Herzensangelegenheit“, so Mücke weiter. „Unser oberstes Ziel ist es, die Attraktivität bei den Schulabgängern weiter zu erhöhen. Die Ausbildung und die berufliche Aufstiegsfortbildung sind echte Alternativen zum Studium.“ Alle Aktivitäten der Handelskammer werden dafür zukünftig unter der Dachmarke „Plan A“ gebündelt. Der Plan A beinhalte die Handlungsfelder Orientieren, Begeistern, Finden, Weiterkommen, Kooperieren, Unterstützen und Entwickeln. „Die Berufsausbildung ist keine 'Second best-Lösung', sondern der berufliche ‚Plan A‘“, so Mücke.



Die Handelskammer hatte Mitte November 62 Absolventen des Ausbildungsjahrgangs 2017/2018 als „Hamburgs Beste“ ihres Ausbildungsberufs ausgezeichnet. Von den knapp 8.140 Absolventen aus mehr als 250 Ausbildungsberufen erreichten die Geehrten in ihrer Abschlussprüfung mindestens 91,5 von 100 Punkten. Darüber hinaus haben sie innerhalb ihres Ausbildungsberufes mit der höchsten Punktzahl bestanden. Die nach Punkten besten Auszubildenden deutschlandweit wurden nun in Berlin ausgezeichnet.

