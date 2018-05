Hanauer Geschichtsverein auf den Spuren der Romantiker

Zwischen Oberrodenbach und Somborn liegt der Hof Trages, ein Ort, der mehr zu bieten hat als nur Golf. Das Anwesen mit Schloss, Herrenhaus, Schweizerhaus, Kapelle und anderen Gebäuden, war von 1799 bis 1808 Treffpunkt und Rückzugsort zahlreicher berühmter Persönlichkeiten der deutschen Romantik. Auf Einladung des Gastgebers, des berühmten Juristen und späteren preußischen Ministers Friedrich Karl von Savigny, kamen damals junge, hoch gebildeten Frauen und Männer auf Hof Trages zusammen, um sich über ihre geistigen Interessen und über ihre künstlerischen und wissenschaftlichen Ideen auszutauschen. So kamen Clemens von Brentano, sein Bruder Christian, seine Schwestern Bettine und Gunda, aber auch Karoline von Günderode, Achim von Arnim, die Brüder Grimm und viele mehr. Es entstanden Freundschaften, Liebesromanzen, es gab Taufen und Hochzeiten.



Nun trafen sich hier am 18. Mai 2018 fast 70 Mitglieder des Hanauer Geschichtsvereins 1844 e.V. zu einer Führung. Aufgrund der großen Nachfrage waren zwei je 1 1/2 stündige Führungen für die große Gruppe nötig, welche Herr Soldan vom Geschichtsverein Freigericht mit fundiertem Geschichtswissen, mit viel Humor und gutem Anschauungsmaterial übernahm.



Nach einer geschichtlichen Einführung beschrieb Herr Soldan im Herrenhaus das sogenannte Dichterzimmer mit den Wandbildern von Clemens und Christian Brentano, welche die Brüder im Jahr 1805 angefertigt haben. Detailliert erklärte er die Nutzung des ehemaligen Badehauses als Wohnung der Karoline von Günderode. Durch den alten Park kamen die Besucher zum neubarocken Schloss und zur Schlosskapelle, die 1872 von dem berühmten Kölner Dombaumeister Vinzenz Statz fertiggestellt wurde. Unten in der Gruft konnten die Besucher die Särge der adligen Familie von Savigny, welche hier alle ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, besichtigen, so auch den vom Minister Friedrich Karl von Savigny.



Mit interessanten Gesprächen, bei Kaffee und Kuchen im Restaurant von Hof Trages endete der schöne Nachmittag. Weitere kleinere Tagestouren sind derzeit in Planung.

