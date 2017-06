Mega-Party: Hamelner Pflasterfest 2017 ... vom 25.08. bis 27.08.2017

Hamelner Pflasterfest: Das Hamelner Pflaster wird beben ... satter Sound durchzieht die Altstadt! Alle Bands haben dabei nur einen Auftrag: Die Rattenfängerstadt 3 Tage lang in den Ausnahmezustand zu versetzen! Mit über 80 Bands, mit sechs Bühnen und 2 DJ-Areas und über 100.000 Besucher: Hier steht die Musik im Mittelpunkt — von Rock bis Soul, von Pop bis Punk dieses Stadtfest lässt nichts aus. Bands, die ihr Handwerk verstehen und ihr Publikum lieben, dazu jede Menge Stände und natürlich viele Aktionen für die ganze Familie! Beim Stadtfest sind die 6 Bühnen keiner festen Richtung zu geordnet, vielmehr soll man sich an den 3 Tagen über das Fest bewegen und an verschiedenen Stationen Musik genießen. Die beiden DJ-Areas "Summer Beats Stage" und der "Pflasterfest-Tower" runden das umfangreiche Live-Programm ab!



Der Eintritt zum Fest ist kostenfrei. Mehr unter: www.pflasterfest.de



Öffnungszeiten



Freitag 17 – 1 Uhr



Samstag 11 – 1 Uhr



Sonntag 11 – 20 Uhr



Video ansehen: http://www.hameln.de/fileadmin/media/Hameln_Fotos/Video/Pflasterfest_final.mov

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren