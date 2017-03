Dracula und Rattenfänger auf Schlössertour erleben

Wer einmal in Hameln war, vergisst die Rattenfängerstadt niemals mehr, so wird selbstbewusst im Hameln Reiseprospekt geworben. Die bis heute geheimnisvolle Sage um den Rattenfänger von Hameln inspiriert und zieht wie magisch Besucher in die historische Stadt an der Weser. Die Rattenfängerstadt Hameln liegt gleichzeitig in einem Schlösserparadies und ist ein perfekter Ausgangspunkt für vielseitige Schlosserlebnisse, die ihrerseits neben besonderer Architekturstile, Kunsthandwerk, Kulinarik, Ambiente und weit reichende Adels-Geschichten der Familien mit hochkarätigen Kulturveranstaltungen aufwarten:



Ein fesselndes Live-Hörspiel über den wohl berühmtesten Vampir der Literatur-Geschichte und die echte Geschichte des Serien-Mörders „Jack the Ripper“ wird es in diesem Jahr auf dem Welfenschloss Marienburg, im südlichen Niedersachsen, vom 25. bis 27. August mit prominenten Synchron-Sprechern live und Open-Air zu hören geben.



Die Rattenfängerstadt bietet ein Übernachtungspaket an, wo der Charme und das Ambiente der beiden Örtlichkeiten intensiv erlebt werden können inklusive eines Hörspiels: 1 Übernachtung inkl. Frühstück • Eintritt und Führung im Schloss Marienburg, Ticket Live-Hörspiel 25.08. „Dracula“ oder Ticket Live-Hörspiel 26.08. "Jack the Ripper" sowie einstündige Stadtführung Hameln pro Person im DZ ab 2 Pers. 99,00 €. Transfers gegen Aufpreis möglich. Termine: 25. – 26. August oder 26. – 27. August 2017.



Zur Besetzung: Sascha Rotermund: dt. Stimme von Benedict Cumberbatch und Omar Sy, Oliver Rohrbeck: dt. Stimme von Ben Stiller und Chris Rock, Detlef Bierstedt: dt. Stimme von George Clooney und Jonathan Frakes, Melanie Pukaß: dt. Stimme von Lauren Graham (Gilmore Girls) und Halle Berry (Catwoman), Stefan Krause: dt. Stimme von Ewen Bremner (Trainspotting) und Billy Boid (Herr der Ringe 1 - 3), Jörg Klinkenberg: professioneller Geräuschemacher für diverse Kino- und Fernsehproduktionen, Dirk Wilhelm: seit 2003 Komponist der Lauscherlounge - Änderungen vorbehalten.



Die weiteren Schlösser und die Rattenfängerstadt im Kombi erleben:



Schloss Hämelschenburg, Schloss Fürstenberg, UNESCO Weltkulturerbe Schloss Corvey, Schloss Bevern, Schloss-Hotel Münchhausen, Schloss Bad Pyrmont und Schloss Bückeburg.



Information: Touristinfo Hameln, Deisterallee 1, 31785 Hameln, Tel. 05151 / 9578-23., E-Mail: touristinfo@hameln.de, Web: www.hameln.de/tourismus

