Eötvös übernimmt für Pintscher

10.09.18

Peter Eötvös übernimmt das Dirigat des Konzerts des Orchesters der Lucerne Festival Academy am Mittwoch, den 12. September, in der Elbphilharmonie Hamburg. Im Zusammenhang damit gibt es auch eine Programmänderung: Anstelle von George Benjamins Sudden Time wird das Orchester Lethe für Streichorchester des ungarischen Komponisten Máté Bella aufführen. Das übrige Programm wird wie angekündigt gespielt, wenngleich in anderer Reihenfolge:



Máté Bella



Lethe for String Orchestra



Bernd Alois Zimmermann



Dialoge / Konzert für zwei Klaviere und großes Orchester



- Pause -



György Kurtág



Stele op. 33



Peter Eötvös



Reading Malevich

(lifePR) (