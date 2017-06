Elbphilharmonie: Am Erstverkaufstag bereits 95.000 Tickets für Saison 2017/18 verkauft

Die ersten Kunden hatten sich bereits in den Nachtstunden von Sonntag auf Montag häuslich vor den Vorverkaufsstellen eingerichtet. Am Montagmorgen dann bildeten sich lange Schlangen, und als pünktlich um 10 Uhr an nahezu allen der zuvor veröffentlichten gut 40 Vorverkaufsstellen in der Metropolregion Hamburg die Schalter öffneten, begann der große Verkauf für die derzeit womöglich begehrtesten Papiere der Republik: Konzertkarten für die Elbphilharmonie. Insgesamt wurden allein heute online und offline rund 95.000 dieser Tickets verkauft.



Manche Kunden mussten viel Stehvermögen beweisen, ehe die Freude über den erfolgreichen Kartenkauf die Geduldsprobe vergessen ließ. Anfangs bereitete die enorm hohe Zugriffszahl auf das Ticketingsystem von CTS Eventim Probleme beim Verkauf von Veranstaltungen des NDR und der Konzertdirektion Dr. Goette. Website und Webshop der Elbphilharmonie liefen durchgehend einwandfrei und verzeichneten am Montag bis 18 Uhr 1,6 Millionen Zugriffe und rund 40.000 Kartenbestellungen für Konzerte der HamburgMusik.



Bis weit nach Geschäftsschluss bediente das Personal der drei Vorverkaufskassen der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft (Elbphilharmonie, Brahmskontor und Kulturcafé am Mönckebergbrunnen) die Kartenkäufer.



Dort sowie an weiteren Vorverkaufsstellen werden auch weiterhin Karten für die Saison 2017/18 in Elbphilharmonie und Laeiszhalle erhältlich sein. Die Angebote der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette und des NDR Elbphilharmonie Orchesters sind nahezu vergriffen, bei den übrigen Veranstaltern sind die Chancen, an Karten zu kommen, noch etwas größer.



Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, sich für von der HamburgMusik veranstaltete Konzerte weiterhin bis 1. Juli online mit seinen Kartenwünschen auf der Seite www.elbphilharmonie.de zu registrieren. Zehn Karten können maximal bestellt werden, nicht mehr als vier pro Konzert. Gehen mehr Bestellungen ein, als Karten vorhanden sind, entscheidet das Zufallsprinzip.



Die Vorverkaufsstellen in der Elbphilharmonie, im Brahmskontor und im Kulturcafé am Mönckebergbrunnen öffnen am Dienstag, den 13. Juni, wie gewohnt um 11 Uhr.



VORVERKAUFSSTELLEN DER ELBPHILHARMONIE UND LAEISZHALLE BETRIEBSGESELLSCAHFT:



Konzertkasse Elbphilharmonie



im Erdgeschoss der Elbphilharmonie



Platz der Deutschen Einheit 1



20457 Hamburg



Konzertkasse im Brahms Kontor



gegenüber der Laeiszhalle, im Erdgeschoss, Eingang links



Johannes-Brahms-Platz 1



20355 Hamburg



Elbphilharmonie Kulturcafé



am Mönckebergbrunnen



Barkhof 3



20095 Hamburg

