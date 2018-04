Sperrung Esplanade in Richtung Hauptbahnhof Hohlraum im Fahrbahnuntergrund

HAMBURG WASSER hat bei den laufenden Sielbauarbeiten an der Esplanade einen Hohlraum unter der Fahrbahn entdeckt. Um das Risiko einer möglichen Straßenversackung zu vermeiden, wird die Esplanade in Richtung Hauptbahnhof auf Höhe des Stephanplatzes gesperrt. Der Verkehr in die entgegengesetzte Richtung ist von der Sperrung nicht betroffen. HAMBURG WASSER hat bereits mit der Untersuchung des Fahrbahnuntergrundes begonnen, um die Ursache des Hohlraums zu ermitteln. Zum jetzigen Zeitpunkt geht HAMBURG WASSER davon aus, dass Montagmorgen mindestens eine Spur freigegeben werden kann. Autofahrer werden über die Dammtorstraße umgeleitet.

