Kreuzung Max-Brauer-Allee/Holstenstraße ab Freitagabend wieder befahrbar

Die viel befahrene Kreuzung Max-Brauer-Allee/Holstenstraße wird Freitagabend gegen 19 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Darauf verständigten sich HAMBURG WASSER und die zuständige Polizei im Zuge einer heutigen Baustellenbesichtigung. Derzeit laufen die Asphaltierungsarbeiten, morgen stehen abschließende Arbeiten an. So muss der Asphalt auskühlen, außerdem werden die Fahrbahnmarkierungen neu aufgetragen. Ab ca. 18 Uhr beginnt HAMBURG WASSER am Freitag damit, die Fahrbahn zu räumen. Die Polizei wird die Straße anschließend voraussichtlich gegen 19 Uhr für den Verkehr frei geben.



Die Max-Brauer-Allee ist damit drei Tage früher wieder befahrbar als angekündigt. Ebenfalls gut im Plan verläuft die Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung, die zwischen Max-Brauer-Allee und Holstenplatz verläuft. Dennoch wird es in der Holstenstraße noch rund drei Wochen lang kleinere Beeinträchtigungen geben: Um die neue Leitung einzubauen, sind Fahrbahnverengungen zwischen Max-Brauer-Allee und Holstenplatz erforderlich. Wer von der Holstenstraße aus in Richtung Stresemannstraße fahren möchte, kann dies ab Mitte nächster Woche außerdem ausschließlich über den Holstenplatz tun. Zudem wird dann die Durchfahrt vom Holstenplatz in die Haubachstraße gesperrt.

Hamburger Wasserwerke GmbH

HAMBURG WASSER ist der Gemeinschaftskonzern der Hamburger Wasserwerke GmbH und der Hamburger Stadtentwässerung AöR. Das Unternehmen versorgt rund zwei Millionen Menschen in der Hamburger Metropolregion mit bestem Trinkwasser und reinigt das Abwasser. Darüber hinaus bringt HAMBURG WASSER seine über 160-jährige Erfahrung in der Wasserwirtschaft in Projekten im In- und Ausland ein.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren