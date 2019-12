Pressemitteilung BoxID: 780090 (Hamburger Wasserwerke GmbH)

Freie Fahrt in Eimsbüttel: Einbahnstraßenregelung in der Bundesstraße und Bogenstraße wird aufgehoben

HAMBURG WASSER hat die Arbeiten an der Abwasserleitung in der Bogenstraße erfolgreich beendet. Am 18. Dezember 2019 wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben und der Verkehr kann wie gewohnt in beide Richtungen fließen. Auch für die Osterstraße gibt es gute Neuigkeiten. Die Einbahnstraßenregelung in Richtung Bundesstraße auf Höhe des Kaiser-Friedrich-Ufers wird am 20. Dezember aufgehoben. Die Aufhebung der Sperrung wir jeweils im Laufe des genannten Tages erfolgen.



HAMBURG WASSER hat in der Bismarckstraße zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung die Siele in offener Bauweise erneuert. Zusätzlich baut HAMBURG WASSER in der Bismarckstraße seit 2017 ein neues Transportsiel. Die Bauarbeiten in der Bismarckstraße werden voraussichtlich noch bis Oktober 2020 andauern.

