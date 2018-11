Der Hamburger Kammerspiele Klassiker "Der Ghetto Swinger" geht in die 200ste Vorstellung

01.11.18

Am Sonntag, 25. November 2018 wird die 200ste Vorstellung des Theaterabends „Der Ghetto Swinger“ gespielt. In Andenken an den Jazz Musiker und Holocaust-Überlebenden Coco Schumann wird das Stück im Zeitraum vom 21. November bis 1. Dezember 2018 letztmalig an den Kammerspielen zu sehen sein.



Coco Schuhmann war einer der letzten noch lebenden Zeugen des Holocaust. In den Konzentrationslagern Theresienstadt und Auschwitz musste Schumann mit den "Ghetto Swingers" für die SS spielen. Bereits 1989 wird er für seine Verdienste um die Musik, für sein großes aufklärerisches Engagement als Zeitzeuge und nicht zuletzt für seine Autobiografie „Der Ghetto Swinger – Eine Jazzlegende erzählt“ mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse geehrt. 2008 erhielt er den Verdienstorden des Landes Berlin.



Der Premiere des Theaterabends „Der Ghetto Swinger“ an den Hamburger Kammerspielen im September 2012 hat er beigewohnt und war berührt und begeistert. Im Januar diesen Jahres ist der Musiker Coco Schumann im Alter von 93 Jahren in Berlin verstorben.



Wiederaufnahme: 21. November 2018 Vorstellungen bis 1. Dezember 2018

