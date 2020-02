Pressemitteilung BoxID: 787458 (Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG)

Hamburg Süd baut Geschäft in Italien, Spanien und Ägypten aus

Die Hamburg Süd ist jetzt in Italien und Spanien ausschließlich mit eigenen Büros vertreten, nachdem das Geschäft bisher teilweise über Agenten und Joint-Venture-Organisationen abgewickelt wurde. Auch in Ägypten hat das Unternehmen kürzlich das vollständige Management der Hamburg Süd-Organisation übernommen. „Damit investieren wir in für die Hamburg Süd traditionell strategisch wichtige Märkte im Mittelmeerraum“, erklärt Poul Hestbaek, General Manager der Hamburg Süd Region Europe. „Mit eigenen Organisationen können wir den Verladern in diesen Ländern künftig die für die Hamburg Süd typische Kundennähe bieten und einen besseren und flexibleren Service garantieren.“



In Italien hat die neue Hamburg Süd-Organisation bereits Anfang Januar ihre Arbeit in der Zentrale in Genua aufgenommen mit zusätzlichen Niederlassungen in Livorno und Salerno. Gianluca Sussone leitet die Hamburg Süd Italia.



Der Hauptsitz der neuen Organisation in Spanien befindet sich in Barcelona. Neben einer bereits bestehenden Niederlassung in Valencia kümmern sich weitere neue Niederlassungen in Bilbao, Vigo und Madrid um die lokalen Kunden und akquirieren Neugeschäft. Leiter der Hamburg Süd Iberia ist Juan Pedro Alfaro.



Das neue Hamburg Süd-Büro in Ägypten hat seinen Sitz in Alexandria, einschließlich eines angebundenen Depots, das alle Maersk Marken bedient. Eine weitere Niederlassung befindet sich in Kairo. In Port Said und Damietta werden zudem Port Offices unterhalten. Leiter in Ägypten ist Prashant Poduval.

