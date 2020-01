Pressemitteilung BoxID: 783425 (Hallo Products GmbH)

Spielerisch den inneren Schweinehund überwinden und Sixpack aufbauen: Plankpad kombiniert knallharte Plank Workouts mit unterhaltsamen mobilen Spielen für iPhone/iPad und Android Smartphones/Tablets

Das smarte Wackelbrett macht die effektivste aller Bauchmuskelübungen noch intensiver; optimal geeignet für Gewichtsabnahme, Muskelaufbau, Reha- und Koordinationsübungen; Plankpad by Erzi speziell für Kinder feiert Weltpremiere auf der ISPO 2020

Der Plank (Unterarmstütz) zählt zu den effektivsten Ganzkörperübungen. Neben den Bauchmuskeln trainiert der Unterarmstütz Rücken, Gesäß, Schultern und Arme. Regelmäßiges Planking sorgt für einen starken Rumpf – die Basis für alle erdenklichen Bewegungen und damit das Fundament für sportliche Aktivitäten oder Belastungen im Alltag. Die Hallo Products GmbH hat mit dem Plankpad den weltweit ersten App gestützten Ganzkörpertrainer auf den Markt gebracht, der Workouts mit Spielen kombiniert. Das spielerische Element ist die Geheimwaffe des Plankpad gegen den größten Feind aller Trainierenden: den inneren Schweinehund zu überwinden und regelmäßig Workouts zu absolvieren. Anstatt nur gegen die Uhr anzukämpfen, motiviert die App (verfügbar für iOS und Android) zu intensiven Workouts durch abwechslungsreiche Spiele. Einfach Smartphone oder Tablet auf das Board legen, sich in der Plank-Position auf das Brett stützen und die Spiele durch die Bewegungen steuern. Die Games fordern den spielerischen Ehrgeiz heraus und lenken vom anstrengenden Training ab. Man fokussiert sich auf das Spiel und hält den Unterarmstütz ganz nebenbei – und deutlich länger – durch. Die App kann auch auf jeden beliebigen Smart TV gestreamt werden, so wird der Workout im Wohnzimmer zum Ereignis für die ganze Familie. Plankpad ist auf der ISPO in Halle A6 Stand 10K und Stand 212 vertreten.



Spielend zum Sixpack



Planking ist eine der effektivsten Übungen überhaupt, aber es ist auch eine der langweiligsten. Um das Planken für alle interessanter und unterhaltsamer zu machen, entwickelte André Reinegger, Gründer von Plankpad, das interaktive Balance-Board. Das Plankpad schafft eine spannende und komfortable Kombination aus Spaß und Sport, um spielend in Form zu bleiben. Es ist vielseitig und unterhaltsam für jedes Alter, Geschlecht, Einsteiger und Profisportler. Durch die dynamischen Plank-Workouts ist es auch im Fokus von Trainern, Orthopäden und Profisportlern. Neben gestählten Bauchmuskeln und mehr Stabilität verbessern die Übungen Haltung und können Rückenschmerzen vorbeugen.



Sehr amüsant sind die diversen Spiele, z.B. "Duck Shoot" oder "Wave Rider", mit denen Arme, Schultern, Rücken, Bauch, Gesäß und Beine werden gleichzeitig und hocheffizient trainiert werden. Durch die Links- und Rechts-Bewegung, um das Spiel zu steuern, wird der Körper zum Controller, womit noch mehr Muskeln werden beansprucht. In nur wenigen Minuten pro Tag kann man Muskeln aufbauen, Fett verbrennen und die gesamte Körperhaltung verbessern.



Dynamisches Training auch für Fortgeschrittene



Neben den Spielen können sich vor allem fortgeschrittene Athleten in der Workout-Sektion austoben: Die App beinhaltet zahlreiche Videos mit vielfältigen Planking-Variationen. Dabei liefert das intelligente Board nicht nur Anleitungen zur richtigen Ausführung, sondern korrigiert währenddessen stets die Haltung – langweilige Standard-Planks waren gestern! Die Plankpad App beinhaltet auch eine über 30 Tage verlaufende Challenge, bei der die Schwierigkeit jeden Tag gesteigert wird.



Das Plankpad kann vielseitig eingesetzt und speziell auch als Balance Board verwendet werden, um das Training auf die Beinmuskulatur, das Körpergleichgewicht und die motorische Koordination zu konzentrieren. Mit gezielt entwickelten Spielen und der Möglichkeit, die App an den Fernseher zu übertragen, wird das Plankpad zum Snowboard oder Surfbrett. Auf diese Weise wird das Training mit der notwendigen Portion Spaß und Abwechslung kombiniert, die auch jedes Alter und jedes Fitnessniveau anspricht. „Balance Training fördert die feinmotorischen und koordinativen Fähigkeiten. Dysbalancen, die jeder Mensch hat, können dadurch gut angeglichen werden", so Personal Trainer Sebastian Mühle.



Plankpad by Erzi für Kinder – Weltpremiere auf der ISPO



Eine Stunde Bewegung pro Tag empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Kinder. Dabei fordert die WHO nicht einmal Sport, sie ist schon froh über einfache Aktivitäten wie Gehen, Treppensteigen oder Fahrradfahren. Smartphones, Tablets, Fernsehen und Computerspiele gelten laut Experten als eine der Ursachen für die Trägheit unter Kindern. Das neue Plankpad by Erzi ist speziell auf Kinder abgestimmt und wird in Kooperation mit dem Fertigungsspeziallisten für Holzkinderspielzeug Erzi in Deutschland gefertigt. Es lockt die Kinder über die Games auf das Plankpad und motiviert spielerisch zur Bewegung mit dem eigenen Körpergewicht.



Plankpad by Erzi erfüllt auch die höchsten Anforderungen für Schulen und Kindergärten.



Plankpad PRO begeistert durch smartes Design



Das erstmals auf der ISPO vorgestellte Plankpad PRO zeichnet sich durch eine noch stabilere Konstruktion aus. Es besteht aus hochwertigem Ahornholz in Nussbaumoptik und ist bis zu einem Körpergewicht von 180 kg freigegeben. Auf der weichen schweißresistenten Oberfläche findet das Smartphone oder Tablet Platz und verrutscht selbst bei wilden Manövern nicht. Eine geräuschdämmende Matte verleiht dem Board Halt und schützt den Untergrund. Dank des Tragegriffs und der schmalen Fläche kann das Brett einfach gelagert und transportiert werden.



Das Plankpad bietet alles, was für ein Training mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause benötigt wird. Es wird zusammen mit einem Poster geliefert, das einen Übungsplan mit 12 verschiedenen Plank-Positionen zeigt. Die UVP für das Plankpad PRO beträgt 99 EUR / 119 CHF (inkl. MwSt.), verfügbar ab sofort. Das Plankpad by Erzi wird ab März 2020 für eine UVP von 89 EUR / 109 CHF (inkl. MwSt.) erhältlich sein.



