Das Corona-Virus hat Europa immer noch fest im Griff, das Ende des Lockdowns ist bis dato nicht absehbar. In einigen betroffenen Regionen sind die Menschen seit Monaten durch Quarantänemaßnahmen gezwungen, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Der Gang ins Fitness-Studio ist damit genauso wenig möglich wie andere sportliche Aktivitäten. Um spielerisch gegen den COVID-Blues anzukämpfen, sich dabei richtig auszupowern und gleichzeitig den Körper für den Frühling zu stählen, dafür braucht es nur das smarte Wackelbrett von Plankpad. Der Plank (Unterarmstütz) zählt zu den effektivsten Ganzkörperübungen. Neben den Bauchmuskeln trainiert der Unterarmstütz Rücken, Gesäß, Schultern und Arme. Regelmäßiges Planking sorgt für einen starken Rumpf – die Basis für alle erdenklichen Bewegungen und damit das Fundament für sportliche Aktivitäten oder Belastungen im Alltag. Das Plankpad ist der weltweit erste App gestützte Ganzkörpertrainer, der Workouts mit Spielen kombiniert. Das spielerische Element ist die Geheimwaffe des Plankpad gegen den größten Feind aller Trainierenden: den inneren Schweinehund zu überwinden und regelmäßig Workouts zu absolvieren. Anstatt nur gegen die Uhr anzukämpfen, motiviert die App (verfügbar für iOS und Android) zu intensiven Workouts durch abwechslungsreiche Spiele. Einfach Smartphone oder Tablet auf das Board legen, sich in der Plank-Position auf das Brett stützen und die Spiele durch die Bewegungen steuern. Die Games fordern den spielerischen Ehrgeiz heraus und lenken vom anstrengenden Training ab. Man fokussiert sich auf das Spiel und hält den Unterarmstütz ganz nebenbei – und deutlich länger – durch. Die App kann auch auf jeden beliebigen Smart TV gestreamt werden, so wird der Workout im Wohnzimmer zum Ereignis für die ganze Familie.



Nachhaltige Plankpad STUDIO Edition „100% Made in Germany“



Mit der Plankpad STUDIO Edition kommt das erste Wackelbrett „100% Made in Germany“ auf den Markt. Das Premium-Birken- und Buchen-Schichtholz als Ausgangsmaterial für das Plankpad ist zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC (Forest Stewardship Council), der Kriterien und Prinzipien für eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft definiert. Ebenso sind alle anderen Materialien „Made in Germany“, und die Zulieferer liegen in geografischer Nähe. Dies gilt auch für die anti-bakterielle Bodenmatte sowie die auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz ausgerichtete Verpackung. Alle Lieferanten wurden nach strengsten Kriterien ausgewählt, um so auch den Standards für Schulen und Vereinen gerecht zu werden. Die nachhaltige Plankpad STUDIO Edition erfüllt zudem den OEKOTEX Standard 100.



Plankpad by Erzi für Kinder – Abwechslung fürs Homeschooling



Eine Stunde Bewegung pro Tag empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Kinder. Dabei fordert die WHO nicht einmal Sport, sie ist schon froh über einfache Aktivitäten wie Gehen, Treppensteigen oder Fahrradfahren. Smartphones, Tablets, Fernsehen und Computerspiele gelten laut Experten als eine der Ursachen für die Trägheit unter Kindern – dazu gesellt sich pandemiebedingt stundenlanges Homeschooling am Bildschirm. Das neue Plankpad by Erzi ist speziell auf Kinder abgestimmt und wird in Kooperation mit dem Fertigungsspeziallisten für Holzkinderspielzeug Erzi in Deutschland gefertigt. Es lockt die Kinder über die Games auf das Plankpad und motiviert spielerisch zur Bewegung mit dem eigenen Körpergewicht. Plankpad by Erzi erfüllt auch die höchsten Anforderungen für Schulen und Kindergärten.



Spielend zum Sixpack



Planking ist eine der effektivsten Übungen überhaupt, aber es ist auch eine der langweiligsten. Um das Planken für alle interessanter und unterhaltsamer zu machen, entwickelte André Reinegger, Gründer von Plankpad, das interaktive Balance-Board. Das Plankpad schafft eine spannende und komfortable Kombination aus Spaß und Sport, um spielend in Form zu bleiben. Es ist vielseitig und unterhaltsam für jedes Alter, Geschlecht, Einsteiger und Profisportler. Durch die dynamischen Plank-Workouts ist es auch im Fokus von Trainern, Orthopäden und Profisportlern. Neben gestählten Bauchmuskeln und mehr Stabilität verbessern die Übungen Haltung und können Rückenschmerzen vorbeugen.



Dynamisches und spielerisches Training für alle. Jung bis Alt und Einsteiger und Profisportler



Neben den Spielen können sich vor allem fortgeschrittene Athleten in der Workout-Sektion austoben: Die App beinhaltet zahlreiche Videos mit vielfältigen Planking-Variationen. Dabei liefert das intelligente Board nicht nur Anleitungen zur richtigen Ausführung, sondern korrigiert währenddessen stets die Haltung – langweilige Standard-Planks waren gestern! Die Plankpad App beinhaltet auch eine über 30 Tage verlaufende Challenge, bei der die Schwierigkeit jeden Tag gesteigert wird.



Das Plankpad kann vielseitig eingesetzt und speziell auch als Balance Board verwendet werden, um das Training auf die Beinmuskulatur, das Körpergleichgewicht und die motorische Koordination zu konzentrieren. Mit gezielt entwickelten Spielen und der Möglichkeit, die App an den Fernseher zu übertragen, wird das Plankpad zum Snowboard oder Surfbrett. Auf diese Weise wird das Training mit der notwendigen Portion Spaß und Abwechslung kombiniert, die auch jedes Alter und jedes Fitnessniveau anspricht.



Jedes Plankpad bietet alles, was für ein Training mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause benötigt wird.



Preise und Verfügbarkeit



Die UVP für die Plankpad STUDIO Edition beträgt 199 EUR / 249 CHF (inkl. MwSt.), das Plankpad by Erzi ist für eine UVP von 89 EUR / 119 CHF (inkl. MwSt.) erhältlich. Das Plankpad PRO aus Premium Ahorn FSC-Holz startet bei einer UVP von 99 EUR / 129 CHF (inkl. MwSt.). Die Plankpads sind online unter www.plankpad.com sowie im gut sortierten Handel erhältlich.



Über Plankpad



Das Plankpad, in der Ursprungsversion entwickelt von André Reinegger ist der erste App-gestützte Ganzkörpertrainer, der den Workout mit Spielen kombiniert. Das Plankpad schafft eine spannende und komfortable Kombination aus Spaß und Sport und wird so neben einem Trainingsgerät auch zu einer Spielstation für alle Altersklassen. Es ist vielseitig und unterhaltsam für jedes Alter, Geschlecht, Einsteiger und Profis. Durch die App steigert es die Trainingsmotivation und führt so zu besseren Ergebnissen. Plankpad kombiniert Holz und eine weiche rutschfeste Oberfläche mit Platz für ein Smartphone oder Tablet. Plankpad wird immer mit einer eigenen App geliefert.

