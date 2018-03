Die SaaleBAU mit der GartenIDEEN 2018

Pünktlich zum Frühlingsbeginn zeigt die GartenIDEEN auf 2 500 m2 kreative Lösungen für die Gestaltung der grünen Oasen im Freien, im Haus und in der Wohnung. Die Lust auf Garten, Terrasse und Balkon steigt, rund 40 Aussteller der GartenIDEEN bieten Anregungen, Tipps vom Fachmann sowie vieles für Topf und Beet gleich zum Mitnehmen, dazu Gartengeräte, Rasenmäher und Nützliches für den Garten.



Landesgartenschau Burg



Im Jahr 2018 wird Burg (bei Magdeburg) für 170 Tage wie nie zuvor erblühen. Vom 21. April bis 7. Oktober 2018 richtet die Stadt das größte Gartenfest des Landes Sachsen-Anhalt aus – die Landesgartenschau Burg 2018. Einen Vorgeschmack auf die Landesgartenschau und ausführliche Informationen zur Schau und dem Programm erhalten Besucher auf der Messe.





Halle 2 Stand F 14





Wohlfühlräume im Garten



Seit über 23 Jahren plant, baut und montiert Toni Rief Gartenlauben nach Kundenwünschen und zählt inzwischen zu den Premium-Anbietern in Sachen Laubenbau. Kunden im In- und Ausland schätzen vor allem die herausragende Qualität und Verarbeitung der Gartenlauben und deren Ausstattung sowie den Service. Während der eingehenden Beratung findet der Produzent mit seinen Kunden gemeinsam die passende Lösung für die ganz persönliche Wohlfühloase.





Halle 2 Stand B 8





Gala-Lusit-Truck



Das Portfolio der Gala-Lusit-Betonsteinwerke steht für ästhetische und funktionale Vielfalt, die qualitätsorientierte und atmosphärische Gestaltung ermöglicht. Mit der Produktvielfalt von galabeton lassen sich der individuelle Gartensitzplatz, eine einladende Terrasse oder Wege rund um’s Haus verlegen.





Halle 2 Stand K 5





Der Frühling kommt …



Ausgewählte Pflanzen, exklusive Garten- und Terrassenmöbel, Wellnessbad u. v. m. – Wohlfühlräume im Garten haben einen hohen Stellenwert. Die Natur zu genießen, Ruhe und Entspannung zu finden und dabei auch aktiv zu gestalten, das eigene kleine (oder große) Gartenreich macht es möglich. Vielen Ideen zur Gestaltung der grünen Oasen in Haus und Wohnung hält die GartenIDEEN bereit: Dekoratives und Nützliches wie Gartengeräte und Werkzeuge, vor allem aber Blumen, Sträucher, Bäume, Stauden, Gemüsepflanzen, Beet- und Balkonpflanzen sowie Kakteen in reicher Auswahl und neuen Züchtungen.

