COUNTRY MESSE HALLE - Musik verbindet Herzen. 22. und 23. November 2019

Die größte Musikmesse Mitteldeutschlands findet vom 22. bis 23. November 2019 in Halle (Saale) statt: An zwei Tagen wird sie Heimat des Country und Treffpunkt für Musiker, Countryhändler und Linedance-Fans aus dem In- und Ausland. In der HALLE MESSE Arena, der größten Event-Location Sachsen-Anhalts, können die Gäste ihre Stars auf der Bühne live erleben, Workshops besuchen, durch Country-Shoppingmeilen flanieren oder kulinarische Highlights probieren.



Zwei Tage Country-Feeling live



Die große Showbühne wird zur Erlebnisbühne: Hier spielen alle Bands jeweils für eine Stunde live. Besucher können so einen ersten Überblick der Musikgenres und Bands erleben, Fans ihren Top-Favoriten ganz nah sein. Vielleicht entdecken aber auch einige ihre Vorliebe für Linedance. Mittanzen ist unbedingt erwünscht! Außerdem präsentieren sich Händler, Vereine und viele Countryfans mit ihren Ständen.



Musik verbindet Herzen – Blutspende-Aktion des DRK



Am Freitag, 22. November, wird das DRK mit dem Blutspende-Truck live vor Ort sein - eine tolle Gemeinschaftsaktion. Die Blutspende dauert nur 5 bis 10 Minuten und verbindet Country-Herzen weltweit.



Die TOP-Highlights



Laura & Mark: Das junge Erfolgsduo mit der einzigartigen Mischung aus Country Musik, Deutsch Pop und Schlager verzaubern nicht nur mit ihren Stimmen sondern mit ihrem unvergleichlichen Charme.



K.A.F.E.: Vier Girls mit viermal Charme und noch mehr frischer Musik im Gepäck: Pop, Rock, Oldies und Country.



Franz Lippert: Countrymusik mit Herz: Franz Lippert, der durch seine Teilnahme bei „The Voice of Germany“ deutschlandweit bekannt wurde, ist mit seiner Band dabei.



Austin Freeman Band: Honky Tonk, Country, Western Swing, Southern Rock ... vom Feinsten.



Weitere Bands und Künstler sind eingeladen.



Öffnungszeiten



Die COUNTRY MESSE HALLE ist am Freitag, 22.11.2019, von 14 bis 24 Uhr, sowie am Samstag, 23.11.2019, von 10 bis 24 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.country-messe-halle.de; hier können sich auch interessierte Künstler, Händler und Vereine anmelden.

