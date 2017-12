Standardwerk informiert über Qualitätsweg Hünenteich im Nationalpark Hainich

Mit dem Qualitätsweg Hünenteich hat ein Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“ aus dem Nationalpark Hainich Eingang gefunden in den fulminanten Bildband „Wanderbares Deutschland“ aus dem KOMPASS-Verlag. Packende Fotos und viele Zusatzinformationen machen Lust, den Weg sofort zu gehen.



Grundlage des Buches ist die Qualitätsinitiative „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbands (DWV). Die Initiative gibt Wanderern seit über 15 Jahren Orientierung und zum ersten Mal sind nun alle 161 Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“ (Stand: Januar 2017) in einer Publikation zusammengefasst. Auf 432 Seiten präsentiert der Band atemberaubende Fotos von Qualitätswegen „Wanderbares Deutschland“. Insgesamt erwarten den Leser 525 Motive und 7.500 Kilometer Qualitätswege. Für den schnellen Überblick sind die Wege zusätzlich auf einer Deutschlandkarte dargestellt. Außerdem informiert das großformatige Buch mit Karten, Höhenprofilen sowie informativen Texten und Beschreibungen der touristischen Highlights über jeden einzelnen Weg. Dank dieses üppigen Informationsanteils ist „Wanderbares Deutschland“ genau genommen viel mehr als ein Bildband: Es ist das Standardwerk zu den besten Wanderwegen in Deutschland.



Erhältlich ist „Wanderbares Deutschland“ ab sofort für 39,95 Euro im Buchhandel. Bestellbar ist er beim Welterberegion Wartburg Hainich e.V. (Tel.: 036022/98 08 36, E-Mail: info@welterbe-wartburg-hainich.de). Im Vorab kann man sich den Band in unseren Nationalpark-Informationen anschauen.

