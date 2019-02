Sonderausstellung "Mein wildes Deutschland" im Nationalparkzentrum eröffnet

15.02.19

Zusammen mit dem international renommierten Fotografen Norbert Rosing eröffnete Nationalparkleiter Manfred Großmann am 15. Februar im Nationalparkzentrum Thiemsburg die neue Sonderausstellung „Mein wildes Deutschland“. Mit 45 großformatigen Motiven entführt Norbert Rosing den Betrachter in die spektakulärsten Naturlandschaften Deutschlands – und das in Schwarz-Weiß!



Norbert Rosing ist seit vielen Jahren als professioneller Tier- und Naturfotograf weltweit unterwegs und erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen. Seine Bücher „Wildes Deutschland – Bilder einzigartiger Naturschätze“ und „Deutschlands wilde Wälder – Eine Liebeserklärung“ zeigen unser Land und unsere Wälder, wie sie kaum jemand kennt. Mit dabei: der Nationalpark Hainich! „Unter all den großartigen Landschaften unseres Landes darf der Hainich natürlich nicht fehlen. Über die Jahre habe ich ihn oft besucht und ihn lieben gelernt“, so Norbert Rosing. Sein neues Buch zur Ausstellung heißt „Wildnis“ und zeigt eine Auswahl der schönsten Schwarz-Weiß-Naturaufnahmen.



Bei der Eröffnung erfreuten sich viele Mitstreiter und Interessierte aus der Welterberegion Wartburg Hainich an den beeindruckenden Naturaufnahmen. „Ich freue mich, dass Norbert Rosing schon seit vielen Jahren in den Nationalpark Hainich kommt, dessen Schönheit mit seinen Fotos einer breiten Öffentlichkeit zeigt und so zum eigenen Besuchen und Erleben anregt“, so Nationalparkleiter Manfred Großmann.



Geöffnet ist die Ausstellung im Nationalparkzentrum täglich von 10.00 – 16.00 Uhr (ab 01.04. bis 19.00 Uhr) und wird bis zum 30. Juni zu sehen sein; sie ist im Rahmen des Besuchs der Dauerausstellung im Nationalparkzentrum bzw. des Baumkronenpfades kostenlos.

(lifePR) (