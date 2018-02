Verlängerungs-Sieg gegen Schweden! Medaillenchance für Deutschland!

Die Deutsche Eishockeynationalmannschaft schafft mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung eine Sensation. Die DEB-Auswahl zieht durch den Treffer von Patrick Reimer ins Halbfinale der olympischen Winterspiele. In der Runde der besten Vier am Freitag wartet bereits Kanada (13:10 Uhr detscher Zeit). Historisches ist möglich, eine Medaille für die Mannscaft von Marco Sturm ist möglich.



Starker Beginn



Die deutsche Mannschaft startete als Underdog ins Viertelfinale. Die Schweden, immerhin amtierender Weltmeister, hatten zudem zwei Tage länger Pause. Deutschland qualifizierte sich erst gestern gegen die Schweiz, ebenfalls nach Verlängerung. In der Gruppenphase schlug Schweden Deutschland bereits mit 1:0, dabei traf das DEB-Team mehrfach Pfosten oder Latte und lieferte insgesamt eine starke Partie ab. Im heutigen Spiel waren die Skandinavier auch zuerst am Drücker, aber Deutschland überstand die erste Drangphase schadlos. Im Powerplay schlug dann Haie-Kapitän Christian Ehrhoff in der 14. Minute zu und erzielte die Führung. Keine halbe Minute später erhöhte Noebels auf 2:0 und so ging es auch in die Pause. Die Schweden zeigten sich auch im zweiten Drittel beeindruckt und Deutschland eine engagierte Leistung.



Torreicher Schlussabschnitt



Für das letzte Drittel sollte sich die Frage stellen, ob bei der deutschen Mannschaft die Kräfte reichen würden. In der 47. Minute fälschte Lander einen Schuss von Dahlin zum Anschluss ins Tor ab. Wer jetzt schon zittern wollte, wurde erstmal enttäuscht, Kahun erhöhte zwei Minuten später nach tollem Solo zum 3:1. Als Haie-Stürmer Felix Schütz wegen eines Stockschlags auf der Strafbank Platz nahm schlugen die Schweden aber eiskalt zu. Sieben Sekunden nach Beginn ihrer Überzahl traf Hersley eine Direktabnahme perfekt – 3:2. Und nur zwei Minuten später erzielte Wikstrand mit einem Schlenzer den Ausgleich. Den Deutschen schienen die Kräfte mehr und mehr zu schwinden, trotzdem setzen sie gegelentlich noch gefährliche Konter.



Reimer trifft in der Verlängerung



In der Verlängerung machte es die DEB-Mannschaft dann – wie bereits am Tag zuvor schnell. Patrick Reimer fasste sich in der zweiten Minute ein Herz, zog von links vor das Tor und überwand Fasth im Tor im Nachsetzen. Während der Stürmer schon mit seinen Teamkollegen jubelte fuhren die Schiedsrichter noch zum Videobeweis, konnten dem Treffer aber die Anerkennung nicht verweigern. Es war der erste Sieg gegen Schweden bei einem großen Turnier seit der Weltmeisterschaft 1992 in Prag (5:2)



Historische Medaillen-Chance



Mit dem Sieg steht Deutschland im Halbfinale der Winterspiele und hat damit die historische Chance auf eine Olympia-Medaille. 1976 in Innsbruck holte man zuletzt Bronze. Damals gab es allerdings nur eine Finalrunde, in der man aufgrund des besseren Torquotienten aufs Treppchen stieg. Halbfinal-Gegner Kanada zeigte beim 1:0-Erfolg gegen Finnland eine überschaubare Leistung und liegt dem deutschen Team grundsätlich besser als die beiden anderen Halbfinalteams Tschechien und Russland.

