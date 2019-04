Pressemitteilung BoxID: 748885 (Haimspiel.de e.V.)

Sharkbite #77 - Wir können es kaum erwarten

Rückblick



Die Saison ist vorbei, es lebe die Vorfreude! So oder so ähnlich kann man bestehende Sprichwörter abwandeln, wenn man Robert und Tube in der neuen Ausgabe des Sharkbite zuhört. Die beiden halten sich in der letzten Ausgabe mit Bezug auf die abgelaufene Saison dann auch nicht lange auf. Ein kurzer Einstieg in die Hauptrundenergebnisse unter Dan Lacroix münden in einer Betrachtung der Playoffs und der dadurch gewonnenen Vorfreude auf die neue Saison. Wer Robert vor der Saison noch im Ohr hat, weiß, dass das auch völlig anders sein kann.



Ausblick



Bevor dann der Blick ganz nach vorn geht, nehmen sich die Beiden der Abgänge an und diskutieren ob die Haie die Entscheidungen richtig getroffen haben. Ein Blick auf den – Stand Ostern – aktuellen Kader für die neue Saison und ein kleiner Ausblick auf mögliche Neuzugänge beenden den sportlichen Teil. Zu guter letzt gibt es noch einen kleinen Rückblick auf das Ende des Radios, das uns 13 Jahre lang begleitet hat, und einen Ausblick auf die kommende Saison bei Haimspiel.de. Wenn Ihr Ideen für die neue Saison für uns habt, oder einen guten Hashtag für den Ticker, dann schreibt uns gerne eine Mail an info[at]haimspiel.de. Zum Abschluss haben wir noch die letzten “on air” Worte von René und Tube für euch angehängt.



Wie angekündigt gibt es hier noch die Auflösung der “Pre Season Predictions” von Robert und Tube:





Wer wird deutscher Meister? Beide legten sich auf Mannheim fest, der Tipp ist noch im Rennen.

Wo landen die Haie nach der regulären Saison? Robert sah die Haie knapp in den Preplayoff-Rängen, Tube in den Top 6.

Wann wird Peter Draisaitl entlassen? Robert hat ihm die ganze Saisoon gegeben, während Tube den Deutschland Cup als letzten Ausweg nahm.

Top Scorer Haie? Knapp vorbei ist auch daneben, Robert ging mit Schütz (3.) und Tube mit Pfohl (2.)

Top Neuzugang (Punkte)? Einigkeit zwischen beiden, beide gingen mit Pfohl (2.)

Wie viele Spiele macht Hannibal Weitzmann? Über die Umstände der Zahl der Spiele des Gustaf Wesslau gibt es genug zu diskutieren. Weitzmann erreichte leider nicht die vorsichtigen 9 Spiele die Tube ihm gab und schon gar nicht die 18 die Robert ihm gegeben hätte, wenn er hätte entscheiden dürfen.







