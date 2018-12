Neuzugang: Rok Ticar kommt nach Köln zurück

31.12.18

Die Kölner Haie haben Rok Ticar für die laufende Saison verpflichtet. Ticar wird heute in Köln erwartet und war die letzten zwei Monate vereinslos. Ob er bereits zum ersten Spiel im neuen Jahr 2019 auflaufen wird, ist aber noch ungeklärt. Der 29-jährige Slowene kommt von Kunlun Red Star aus der KHL (Viklund wechselte zu dem Club nach seinem Haie-Abgang in der laufenden Saison) und kehrt somit nach 4 Jahren zurück in die Domstadt.



Ticar mit ordentlicher Punkteausbeute in der KHL

(lifePR) (