Felix Schütz verlängert wohl langfristig in Köln

Die Spieler der Kölner Haie sind wieder auf dem Eis: Seit Samstag trainieren die in Köln verbliebenen Spieler wieder. Die Nationalspieler Schütz, Ehrhoff, Müller und Peters des DEB warten hingegen in Pyeongchang noch auf ihren ersten Einsatz. Die Ruhe der spielfreien Tage nutzten die Verantwortlichen der Kölner Haie um Mark Mahon, um die Kaderplanung weiter voranzutreiben. Zu zwei absoluten Top-Torschützen auf DEL-Niveau sind nun offenbar Informationen “durchgesickert”.



Der Topscorer bleibt: Felix Schütz verlängert langfristig



Die wahrscheinlich wichtigste Frage im Bereich der Offensive ist in diesem Sommer die des auslaufenden Vertrags von Stürmer Felix Schütz. Mit 44 Punkten (18 Tore, 26 Assists) ist der Nationalspieler aktuell Topscorer der Haie. In seiner bisherigen Karriere zeigte sich der Erdinger sehr wechselfreudig. Hier scheinen sich die Haie nun aber – nach einigem Ringen – durchgesetzt zu haben. Die EishockeyNews berichtet in der aktuellen Ausgabe vom 13. Februar2018, dass Schütz lange Zeit als „sicherer Neuzugang“ bei RedBull München galt, nun aber wohl in Köln verlängert hat – und das langfristig. Es wäre als Erfolg für Mark Mahon zu sehen, wenn er den Top-Stürmer von einer Verlängerung in Köln überzeugen konnte. Oftmals hatte sich Schütz erst im letzten Moment der Wechselfristen entschieden, wo er weitermachen würde.



Rennen um Parkes verloren?



Bereits im Juni wurde Trevor Parkes als sicherer Neuzugang in Köln zur kommenden Saison gehandelt. Doch: Vollzug kann hier offenbar doch nicht vermeldet werden. Die EishockeyNews sieht den Kanadier vielmehr nun als „hoch gehandelten“ Kandidaten in München – statt in Köln. Parkes hat in dieser Spielzeit bereits 21 Tore für die Augsburger Panther erzielt und gehört somit zu den Top-Torschützen der Liga. In Köln wäre er auf seine ehemaligen Mitspieler Ben Hanowski und Justin Shugg wiedergetroffen. Besonders mit Shugg soll er sich zu Augsburger Zeiten schon sehr gut verstanden haben.

