Pressemitteilung BoxID: 753397 (HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh)

WanderOpening - Der Weg ist das Ziel!

Rein in die Wanderstiefel und raus in die Natur! Wenn der Sommer Einzug im Harz hält, wird in Hahnenklee-Bockswiese die Wandersaison feierlich eröffnet. Die HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh lädt alle Wanderfreunde zum Auftakt der Wandersaison vom 30. Mai bis zum 02. Juni in Hahnenklee ein. Erleben Sie ein spannendes Wanderwochenende und freuen Sie sich auf viele kleine Überraschungen.



Auf alle Wanderlustigen wartet eine besondere Herausforderung. Auf den Wanderwegen rund um Hahnenklee verstecken sich in Schutzhütten oder an Bänken Gewinnmarken mit Zahlencodes, welche mit ein bisschen Glück dem fleißigen Finder eine Belohnung beschert. Hierfür müssen die Zahlenkombinationen in ein Zahlenschloss, mit welchem die Gewinnboxen verschlossen sind, eingegeben werden. Öffnet sich die Box, warten tolle Sachpreise und Gutscheine von der Bäckerei Moock, Café Egerland, ErlebnisBocksBerg, Hotel Hahnenkleer Hof sowie dem Stehcafé Marnies auf die Finder. Passt die Zahlenkombination nicht, wird die Gewinnmarke in das seitliche Fach an der Box eingeworfen und die Suche beginnt von neuem.



Die Gewinnboxen befindet sich an drei Stationen in Hahnenklee. So können die Teilnehmer ihr Glück im Kurhaus (08:30 Uhr – 18:00 Uhr ), in der Talstation der Bocksbergseilbahn (09:00 Uhr – 18:00 Uhr) sowie vor dem Stehcafé Marnies (durchgängig zugänglich) versuchen.



Für die kleinen Gäste und alle Junggebliebenen sorgt der Baumkobold „Karl von Picea“ von den Waldpädagogen der niedersächsischen Landesforsten am 30.05.19 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr entlang des Liebesbankweges für reichlich Abwechslung und Spaß.

