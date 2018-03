Rückblick - touristische Entwicklung 2017

Die HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh zieht Bilanz und blickt für Hahnenklee-Bockswiese auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Der Tourismus hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Übernachtungszuwachs mit einem Plus von 3,45 % (interne Kurbeitragsstatistik) deutlich über dem des restlichen Westharzes, der lediglich ein Plus von 0,4 % aufweist und ebenfalls über dem des Gesamtharzes, der einen Zuwachs von 1 % verzeichnet. Neben gestiegenen Übernachtungen, konnten in 2017 auch die Gästezahlen gesteigert werden. Mit einem Plus von 4,23 % (interne Kurbeitragsstatistik) ist 2017 das erfolgreichste Jahr seit Anfang der 2000er. Gegenüber der gesamten Stadt Goslar, die zwar ebenfalls auf ein starkes Jahr 2017 zurückblickt und ein Übernachtungszuwachs von 1,5 % verzeichnet, wächst Hahnenklee-Bockwiese somit deutlich stärker. „Diese Entwicklung ist besonders erfreulich und ermutigt uns für die kommenden Jahre“, sagte Mathias Derlin, Geschäftsführer der HAHNENEKLEE tourismus marketing gmbh.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren