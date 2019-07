Pressemitteilung BoxID: 758833 (HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh)

Konzert mit dem Mädchen-Musikzug Neumünster

Am Sonntag, den 07. Juli 2019, lädt die HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh alle Einwohner, Tagesgäste und Urlauber zu einem besonderen musikalischen Ereignis an der Konzertmuschel im Kurpark in Hahnenklee ein. Der Mädchen-Musikzug Neumünster besucht Hahnenklee-Bockswiese und präsentiert ab 14:00 Uhr sein Können!



Das nach wie vor einzige Mädchen-Blasorchester Deutschlands hat nicht nur Märsche im Repertoire, sondern spielt auch moderne und anspruchsvolle Musik wie z.B. Pop, Musical- und Filmmusik. Es wartet ein fröhlicher Musiknachmittag mit einem bunten Mix aus altbekannten Klassikern und den neusten Hits von heute auf Sie.



Bei schlechten Witterungsbedingungen wird das Konzert in den Paul-Lincke-Saal im Kurhaus verlegt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.



Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.hahnenklee.de.

