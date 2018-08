Sauber bis in die letzte Ecke. Sparen mit dem Vorteilspack!

In den meisten Fällen reicht tägliches Zähneputzen für die optimale Zahnreinigung leider nicht aus. Denn Speisereste, Bakterien und Zahnbeläge siedeln sich besonders schnell und geschützt in den Zahnzwischenräumen sowie an Brackets, Spangen und Brücken an.



Im Vergleich zu Zahnstochern oder anderen Hilfsmitteln sind Interdentalbürsten nicht nur besonders schonend, sie reinigen auch wesentlich gründlicher.



Die bewährte miradent Pic-Brush ist neben der klassischen Interdentalraumreinigung auch ideal zur Reinigung von Brackets, Zahnspangen und Brücken geeignet. Sie entfernt intensiv Zahnbelag und bietet hochwertige Bürsten mit beschichtetem Draht für den schonenden Gebrauch.



Das Halterende kann als Depot für Ersatzbürsten genutzt werden und bietet eine zusätzliche Aufsteckfunktion. Die miradent Pic-Brush ist in sieben farbcodierten Größen erhältlich. Der 120°-Winkel des konischen Einführstutzens garantiert eine optimale und sichere Anwendung. Zusätzlich ermöglicht der Back-Pic mit der alternativen Aufsteckmöglichkeit eine bessere Reinigung der Frontzähne.



Besonders beliebt sind die 25er Verpackungseinheiten der Ersatzbürsten für die Praxis. Diese sind 30% günstiger als die 6er Einheit Ersatzbürsten.

