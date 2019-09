Pressemitteilung BoxID: 767745 (Hager & Werken GmbH & Co KG)

Geschenke für die kleinen Helden!

Für Kinder ist der Gang zum Zahnarzt oftmals eine besondere Herausforderung. Um den erfolgreichen Besuch als positiv in Erinnerung zu behalten, empfiehlt es sich, den Kindern als Belohnung ein motivierendes Geschenk mit nach Hause zu geben. Es entwickelt sich ein Gefühl von Stolz, Freude und Belohnung und macht den nächsten Besuch gleich viel erträglicher.



Mit dem umfassenden Miratoi® Sortiment von Hager & Werken, ist jeder kleine Patient ein Held und verlässt die Praxis mit einem Lächeln.



Das Besondere an dem Spielzeugsortiment ist, dass hier für jeden kleinen Patienten das Richtige dabei ist. Von Fingerskateboards, Mini Ponys und Heldenfliegern über Zootiere und Fingerringen. Für besonders tapfere Helden empfiehlt sich unser Medaillenset mit der dazu passenden Urkunde, erhältlich in 10 verschiedenen Sprachen.



Sie möchten unsere aktuelle Miratoi® Aktion per Post oder per E-Mail zugesendet bekommen? Kein Problem, kontaktieren Sie uns ganz einfach unter 0203/99269-888 und Sie erhalten bei einem Bestellwert ab 50,00 € einen Coffee To Go Becher gratis dazu – der Umwelt zuliebe.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (