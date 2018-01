HABA-Frühjahrsneuheiten 2018

Conni trifft die Little Friends! Denn das weltbekannte blonde Mädchen mit dem charakteristischen rot-weiß gestreiften Ringelpulli gibt es nun auch als Little Friends-Püppchen – und sie hat nicht nur ihre Freundin Anna mitgebracht, sondern auch ihren Kater Mau und ihre Pferde.



Das Highlight im Bereich Kullerbü ist die große Spielbahn Parkhaus, übrigens ein echtes Multitalent, denn sie bietet nicht nur viele Parkmöglichkeiten für Kullerbü-Fahrzeuge, sondern verfügt auch über eine Waschstraße, eine Hebebühne, eine Zapfsäule zum Tanken und einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Oberdeck.



Kinder lieben die Abenteuer von Räuber Hotzenplotz, der Otfried Preußlers weltbekanntem Kinderbuch-Klassiker entsprungen ist. Mit den neuen Räuber Hotzenplotz-Handpuppen von HABA können sie diese nun auch zu Hause in ihrem Kindertheater nachspielen. Wer mag, kann sich natürlich auch neue fantasievolle Geschichten ausdenken, die Räuber Hotzenplotz, Kasperl und Seppel zusammen erleben.



2018 kommt ein kleiner Frosch richtig groß raus – und zwar in unserem Kinderspiel-Highlight Burg Kletterfrosch, einem spannenden Geschicklichkeits- und Memospiel. Francesco Kletterfrosch erklimmt mithilfe der Spieler Stück für Stück die spektakuläre 3-D-Burg und versucht, den Bewohnern die Gegenstände zurückzubringen, die ihnen in den Burgteich gefallen sind.



Mehr Informationen zu diesen und vielen weiteren Neuheiten finden Sie in den Presseunterlagen unter folgendem Link: www.haba.de/spielwarenmesse-2018



Sind Sie auf der Spielwarenmesse?



Gerne können Sie uns dort vom 31.01. bis 04.02.2018 an unserem Stand A13 C12 in Halle 3 besuchen.

