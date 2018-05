Funkelschatz ist zum "Kinderspiel des Jahres" nominiert

In diesem Jahr haben wir gleich dreifach Grund zur Freude: Funkelschatz, ein Spiel, das die Augen von kleinen Spiele-Fans ab 5 Jahren zum Leuchten bringt, ist zum „Kinderspiel des Jahres 2018“ nominiert. Darüber hinaus haben mit Rhino Hero – Super Battle und Dino World zwei weitere HABA-Spiele die Jury überzeugt: Sie stehen auf der Empfehlungsliste.



Bei Funkelschatz geht es darum, dass die Drachenkinder einen ungewöhnlichen Schatz entdeckt haben: eine Eis-Säule mit eingefrorenen Funkelsteinen. Die wollen alle natürlich gerne haben. Zusammen mit Papa Drache entfernen die Spieler einen Eis-Ring nach dem anderen und bringen die Eis-Säule zum Schmelzen. So purzeln die Funkelsteine herunter. Aber dabei müssen die Spieler gut aufpassen: Es können nur bestimmte Funkelsteine eingesammelt werden. Wer am Ende die meisten Funkelsteine besitzt, gewinnt.



„Dieser Drachenpapa lässt nicht nur Eis, sondern auch Kinderherzen schmelzen. Hier fiebert die ganze Familie gerne mit“, so die Einschätzung der Jury „Kinderspiel des Jahres“, die auch die Spiele-Autoren besonders hervorhebt: „Ein Tochter-Vater-Gespann, die Autoren Lena und Günter Burkhardt, verbindet eine kindgerechte Geschichte, einen klassischen Mechanismus und faszinierendes Material zu einem Spieleabenteuer, das Kinder immer wieder fesselt.“



Das taktische Sammelspiel zieht durch seinen fantasievollen 3-D-Aufbau, zu dem unter anderem 90 Funkelsteine und 9 Ringe in Eis-Optik zählen, und durch die Illustrationen von Daniel Döbner kleine wie große Spieler in seinen Bann.



Diese beiden HABA-Spiele stehen auf der Empfehlungsliste der Jury „Kinderspiel des Jahres“:

Rhino Hero – Super Battle, ein turbulentes 3-D-Stapelspiel, bei dem die Spieler einen spektakulären Karten-Wolkenkratzer bauen. Es stammt, ebenso wie der HABA-Bestseller Rhino Hero, von den Autoren Steven Strumpf und Scott Frisco und wurde von Thies Schwarz illustriert.



Bei Dino World müssen die Spieler versuchen, die Dino-Spielkarten geschickt von der Schachtelkante zu schubsen, um sich die meiste Beute zu sichern. Die spannende Urzeitjagd vom Autoren-Trio Marco Pranzo, Virginio Gigli und Flaminia Brasini ist von Jann Kerntke mit coolen Dino-Illustrationen versehen worden.

HABA - Erfinder für Kinder, Habermaaß GmbH

Der deutsche Spielwarenhersteller HABA begleitet Kinder seit 80 Jahren auf all ihren Streifzügen – mit Spielen und Spielsachen, die fordern, fördern und vor allem viel Freude machen. So entstehen jedes Jahr 400 Neuheiten: die bekannten Spiele in der gelben Schachtel, Spielsachen aus Holz und Stoff, aber auch fantasievolle Wohnaccessoires, spannende Bücher und schöne Geschenke für Kinder. HABA beliefert Fachhändler im In- und Ausland und hat unter anderem in Frankreich, den USA und Hong Kong Niederlassungen. Außerdem können Kunden aus Deutschland und Österreich eine Vielzahl der Produkte auch im HABA-Online-Shop bestellen.

Ausführliche Informationen rund um die Geschichte, Philosophie, Produktion und vieles mehr finden Sie unter www.haba.de/unternehmen



Über die HABA-Firmenfamilie



Als weltweit agierendes Familienunternehmen bereichert die HABA-Firmenfamilie seit 80 Jahren Familien und soziale, öffentliche und private Einrichtungen mit vielfältigsten und hochwertigen Produkten in den Bereichen Spielen, Bildung, Mode, Möbel, Gesundheit und Leben. Mit Hauptsitz in Bad Rodach vereint die Firmenfamilie zehn Unternehmensmarken unter ihrem Dach, darunter HABA, JAKO-O und Wehrfritz. Die HABA-Firmenfamilie wird in dritter Generation von der Familie geleitet. Geschäftsführer sind Harald Grosch und Karl Fischer. Das Gesamtunternehmen beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 360 Millionen Euro.



