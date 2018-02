Hessen überrascht: Walderlebnisse in Deutschlands waldreichstem Bundesland

Am 21. März ist „Internationaler Tag des Waldes“. Habitat für viele, teils bedrohte Tier- und Pflanzenarten, ein wichtiges Ökosystem, Wirtschafts- sowie Erholungsraum zugleich – der Wald ist vielseitig und besonders schützenswert. Hessen gilt mit 42 Prozent Waldfläche als waldreichstes Bundesland. Bei außergewöhnlichen Walderlebnissen können Besucher in diese spannende Welt eintauchen, mehr über sie erfahren und sich hier vom stressigen Alltag erholen.



Ein ganz besonderes Walderlebnis ermöglicht der einzige hessische Nationalpark Kellerwald-Edersee. Das „Reich der urigen Buchen“ ist einer der letzten großen und naturnahen Buchenwälder Mitteleuropas und gehört seit 2011 in Teilen zum UNESCO-Weltnaturerbe. „Wildnis erleben, mit allen Sinnen“ lautet das Motto unter dem Besucher auf 19 Rundwanderwegen dieses einzigartige Gebiet erleben können. Am Tag des Waldes können bei der Führung „Das Wesen des Waldes in der Dämmerung“ der nächtliche Nationalpark und nachtaktive Tiere entdeckt werden. UNESCO-Weltnaturerbe ist auch die Grube Messel. Das Biosphärenreservat Rhön sowie insgesamt zwölf Naturparke bieten den Besuchern zahlreiche Freizeitaktivitäten und Erholungsmöglichkeiten in und mit Hessens Natur.



Einen Baum zu fällen, ist schwer. Doch der Moment, in dem der Stamm kippt, macht es zu einer unvergesslichen Erfahrung. Das Forstamt Frankenberg in der GrimmHeimat NordHessen ermöglicht Interessierten genau dieses Holzfäller-Erlebnis. Auch ohne Vorkenntnisse stellen sie sich im Team der Herausforderung, mit historischen sowie modernen Werkzeugen einen Baum zu schlagen und lernen mehr über die positiven Auswirkungen einer nachhaltigen Holznutzung für das Klima.



Der Wald kann aber auch leise und ein Heilort sein – das zeigen waldtherapeutische Angebote der Gesellschaft „Mensch & Wald“ im Flörsbachtal. Urige Baumriesen, mächtige Eichen und Buchen, durchsetzt mit Fichten und Kiefern bilden das größte zusammenhängende Mischwaldgebiet Deutschlands im Naturpark Hessischer Spessart. Therapeutin Gabriele Skrock nutzt diese einzigartige Natur als einen individuellen Freiraum zur Erfrischung sowie Heilung für Körper und Geist. Wissenschaftliche Studien konnten den positiven Einfluss des Waldes nachweisen, der besonders ein wirksames Mittel gegen sogenannte Zivilisationskrankheiten, wie Bluthochdruck oder Depression, sein kann. Mit „Waldbädern“, „Heilwanderungen“ oder auch einer „kreativen WaldLustZeit“ sorgt die Waldtherapeutin für eine einzigartige Begegnung zwischen Mensch und Wald.



Die Chance einer echten Wildkatze zu begegnen, ist eher gering. Sehr nah heran kommen große und kleine Tierfreunde jedoch auf dem Wildkatzen-Waldlehrpfad südlich von Ober-Mörlen im Naturpark Taunus. Hier können sie Sie spielerisch alles über den scheuen Waldbewohner erfahren, an einer sprechenden Bushaltestelle einem Gespräch zwischen Wildkatze, Baummarder und Fledermaus lauschen, wie Jäger lautlos über einen Barfußpfad schleichen oder die Abdrücke einer Wildkatze von denen einer Hauskatze unterscheiden. Mithilfe von zehn Stationen vermittelt der etwa sieben Kilometer lange Pfad Wissen über die Wildkatze und ihr Revier.



Eine weitere tierische Erfahrung für die ganze Familie bietet zudem das Forstamt Wettenberg in Gießen an: Am 23. September 2018 werden bei einer gemeinsamen Nistkastenreinigung im Wald nicht nur die Nester von Meisen, Kleibern oder anderen Vögeln gezählt und entfernt, sondern mit etwas Glück können außerdem Siebenschläfer beobachtet werden.



Sich mitten im Taunus wie in Asien fühlen – das erwartet die Besucher unter anderem im „Arboretum Main-Taunus“. Auf einem 76 Hektar großen, ehemaligen Feldflugplatz der deutschen Luftwaffe zwischen Schwalbach, Sulzbach und Eschborn entstand in den 1980er Jahren ein Anschauungs- und Lehrwald, in dem Besucher durch typische Waldformationen aus Mitteleuropa, Kleinasien, Japan, dem Himalaja, China und Nordamerika spazieren können. Das Arboretum ist frei zugänglich. Das ganze Jahr über finden zudem Führungen, Vorträge oder auch Ausstellungen statt.



Und wem ein Tagestrip in den Wald nicht genug ist, der kann in Robin’s Nest bei Witzenhausen im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land sogar in den Bäumen nächtigen. Insgesamt verfügt das Baumhotel über drei Baumhäuser und Deutschlands erste Baumhauskugel in bis zu sieben Metern Höhe sowie ein Stelzenhaus und einige Baumzelte. Am Qualitätswanderweg Werra-Burgen-Steig gelegen, ist Robin’s Nest auch für Wanderer ein ideales Übernachtungsziel.



Für Naturfans, die jedoch den Komfort eines vollausgestatteten Ferienhauses bevorzugen, gibt es in Dietzhölztal im Lahn-Dill-Kreis die Möglichkeit Ferien im Forsthaus Dietzhölze zu verbringen. Umgeben von Buchen- und Fichtenwäldern bietet das idyllische Landhaus alles für einen aktiven oder erholsamen Urlaub mit bis zu sechs Personen.



Über Tourismus in Hessen:

Im Zentrum Deutschlands gelegen bieten die hessischen Regionen und Städte attraktive Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten für Wanderer, Radfahrer, Kultur- und Naturliebhaber, Erholungssuchende und Familien. Fachwerkidylle und Großstadtflair, über 3.300 Kilometer Hessische Radfernwege, unzählige Kulturveranstaltungen, 30 Kur- und Heilbäder, über 3.000 Kilometer qualitätsgeprüfte Wanderwege, eine große Auswahl von UNESCO Welterbestätten, Burgen, Schlösser und Museen in Hülle und Fülle – Hessen ist ein Land der Kontraste. Mehr Informationen unter: www.hessen-tourismus.de und hessen.tourismusnetzwerk.info.



Die HA Hessen Agentur GmbH führt die Maßnahmen zum Tourismus- und Kongressmarketing im Auftrag der Hessischen Landesregierung durch.

