Für noch mehr Individualisierung im Innenausbau

21.02.19

Die Fachwelt horchte schon im vergangenen Jahr auf, als die Schubert GmbH aus dem münsterländischen Wettringen dem Markt eine flexible, biegsame Verlege-Matte mit einer täuschend echten Betonoberflächen-Optik präsentierte.



Diese Innovation versetzte kreative Architekten und Innenausbaubetriebe in die Lage, Betonoptik auch bei besonders schwierigen Raumsituationen wie Säulen, Pfeilern, bei weich abgerundeten Kanten etc., in einem Raum - oder auch im Außenbereich - durchgängig einzusetzen.



Schon seit vielen Jahre pflegt die Schubert GmbH seine Marke imi als das Original unter den Imitationen von Oberflächen, auf deren Basis man Oberflächen verschiedener Materialanmutungen auf Holzwerkstoffplatten naturgetreu nachbildete. Darunter unter anderem auch Rost und sogar Asphalt.



Die hohe Nachfrage nach der Beton-Matte veranlasst imi nun, die Oberflächen-Anmutungen „Beton-Vintage“ und „Beton-anthrazit“, sowie „Rost“ – dazu gehört Rost glatt und Edelrost - und die Oberfläche „Asphalt“ zu entwickeln und ab sofort auch als Matten-Version anzubieten. Damit ergänzen sich nun die starren Werkstoffplatten mit den flexiblen Matten durch eine gleiche Oberflächen-Optik.



Vor dem Hintergrund des Wandels von Wohn- und Arbeitswelten ändern sich auch die Bedürfnisse an die Innenräume, da ist sich imi sicher. Auch das Architektur und Innenarchitektur verschmelzen und immer mehr zu einer optisch ergänzenden Einheit werden. Zukunftweisende Materialien und innovative Werkstoffe würden in Zukunft globale Megatrends. Lebensstile werden individueller und bunter. In diesem Umfeld brauchen Architekten und Handwerker wegweisende Anregungen für ihre Arbeit, so die Überzeugung bei imi im Münsterland.





