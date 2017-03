Neu: 42,195 Kilometer durchs grüne Zürich

Der Green Marathon Zürich führt ab dem 21. Mai 2017 durch die grünen Oasen der Stadt. Lückenlos beschildert dient die Strecke dann als Marathon-Trainingsparcours, für Etappenläufe oder Wanderungen. Besonderheit: Der Green Marathon bietet immer wieder atemberaubende Ausblicke über Stadt und See. Hauptsponsor ist die Schweizer Laufschuhmarke On, die ihren Hauptsitz in Zürich hat.



Start und Zielpunkt der Strecke befinden sich nah beim Hauptbahnhof. Von dort führt sie vom Adlisberg über den Zürichberg bis zum Panoramaweg am Fusse des Üetlibergs und wieder zum Startpunkt. Die dichte Beschilderung mit Kilometerangaben sorgt dafür, dass sich auch Gäste der Stadt, die nicht ortskundig sind, spielend zurecht finden. Ambitionierte Läuferinnen und Läufer können sich ganz auf ihr Trainingsziel fokussieren.



An den Start brachte das weltweit einzigartige Projekt die Zürcher Projektentwicklungsfirma gutundgut gmbh zusammen mit Zürich Tourismus und dem Marathon-Veranstalter Lafranchi Sport & Events. Beschildert wird die Strecke vom Verein Schweizer Wanderwege, der das Patronat übernommen hat. Wichtigster Sponsoringpartner ist die innovative Schweizer Laufschuhfirma On. Auch die öffentliche Hand gewährt dem Projekt finanzielle Unterstützung. Informationen: www.greenmarathon.ch und www.facebook.com/greenmarathonzurich.



Ankündigung: Eröffnungsfest am 21. Mai 2017



Am 21. Mai 2017 steigt um 13 Uhr das Eröffnungsfest im an der Strecke gelegenen Zürcher Hotels Atlantis by Giardino (www.atlantisbygiardino.ch, Döltschiweg 234). Bei Speis und Trank zu sportlichen Preisen auf der Hotelterrasse gibt es jede Menge Informationen zum Green Marathon, der benachbarte Bauernhof «Döltschihof» bietet Süssmost-Degustationen an. Wer ein neues Laufgefühl erleben möchte, kann die neusten On-Laufschuhe des Green Marathon-Hauptsponsors testen.



Der Hauptsponsor



On AG: www.on-running.com



Die Schuhe von On sind von den Füssen von Läufern aus aller Welt nicht mehr wegzudenken. Die Schweizer Laufschuhmarke mit Firmenhautsitz in Zürich engagiert sich als Hauptsponsor des Green Marathon, um das Lauferlebnis für Zürcher, Besucher und Gäste unvergesslich zu machen.



On ist eine junge Schweizer Sportfirma mit Sitz in Zürich, Portland (Oregon) und Yokohama (Japan). Ihr Ziel lautet: Laufen soll Spass machen. Diese Mission wird angeführt von einem Team von Sportwissenschaftlern, Weltklasse-Athleten, Laufenthusiasten und Designern.



Das Design der On-Laufschuhe hat bereits Design- und Technologiepreise auf der ganzen Welt gewonnen – zuletzt den ISPO Gold Award für den besten Performance-Laufschuh 2017/18. On’s einzigartige Cloud-Technologie ist weltweit patentiert.



On möchte Läufern jeden Levels die Chance geben, Zürich auf der Strecke des Green Marathon völlig neu und unerwartet zu entdecken. Routen-Infos, Streckenrekorde und Tipps von Laufenthusiasten verschiedener Level gibt es ab 21. Mai 2017 online unter www.on-running.com/greenmarathon



Initiatoren und Partner des Projekts



gutundgut gmbh: www.gutundgut.ch



Die Zürcher Firma gutundgut gmbh hat das Projekt Green Marathon initiiert und treibt es seitdem voran. Das Unternehmen entwickelt und realisiert international und in der Schweiz innovative Tourismusprojekte. Präsidentin des Vereins Green Marathon Zürich, der sich seit 3 Jahren der Realisierung der beschilderten Marathonstrecke verschrieben hat, ist gutundgut-Partnerin Barbara Urfer Wyss.



Zürich Tourismus: www.zuerich.com



Zürich Tourismus ist seit Gründung des Vereins Green Marathon mit am Start. Für die Tourismusmarketingorganisation greift das Streckenangebot den Trend des Urban Running auf und stärkt die Positionierung von Zürich als städtischen Hotspot der Schweiz – umgeben von intakter Natur.



Lafranchi Sport & Events: www.42195km.com



Gründungsmitglied des Vereins Green Marathon und Experte in Marathonfragen ist Bruno Lafranchi von Lafranchi Sport & Events. Auch seine Mitarbeiterin Thesna Stellmacher, war von Anfang an mit dabei. Das Unternehmen ist Veranstalter des Zürich Marathon und des Silvesterlaufs.



Schweizer Wanderwege: www.wandern.ch



Der Verein Schweizer Wanderwege hat schon früh das Patronat für den Green Marathon übernommen und verantwortet die Beschilderung und deren Unterhalt. Dazu werden die bestehenden Pfosten des Schweizer Wanderwegenetzes verwendet.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren