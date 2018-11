Profile setzen Farbakzente

Wer sagt, dass Profile sich möglichst unauffällig der Wohnumgebung anpassen sollen? Entsprechend der neuesten Wohntrends hat GAH-Alberts eine neue Flachstange und drei Winkelprofile konzipiert, die in sechs Farbtönen beschichtet sind. Die Aluminium-Profile lassen sich als farbliche Kontraste einsetzen oder sie fügen sich harmonisch in ein bestehendes Farbkonzept ein. Besonders praktisch für die einfache Montage – ob als Kantenschutz oder bei kreativen Do-it-Yourself-Projekten: Dank des doppelseitigen Klebebands ist alles schnell fixiert. Die neuen Profile sind ab sofort in Bau- und Heimwerkermärkten erhältlich. Die Farbgebung der neuen Profile orientiert sich an den aktuellen Trends für Wandfarben. Ist eine harmonische Ton-in-Ton-Gestaltung gefragt oder sollen mit intensiven Farben Highlights im Wohnraum gesetzt werden – der Anwender findet sein passendes Profil unter den Farbtönen Blueberry Cream, Macchiato, Wide Sky, Deep Ocean, Cheesecake und Dark Berry, die auch untereinander passend abgestimmt sind. Dank der kinderleichten Montage ohne Bohren und Hämmern sind außergewöhnliche Deko-Ideen, nötige Kaschierungen oder der Kantenschutz von Regalböden und Arbeitsplatten schnell umgesetzt: einfach Profile auf die passende Länge zurecht schneiden, Klebefolie abziehen und das Profil mit etwas Fingerspitzengefühl exakt auf die passende Stelle kleben. Die Profile haben außerdem ein geringes Gewicht und sind dementsprechend leicht zu handhaben. Die 1,15 und 2 Meter langen Profile bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium und sind mit einer hochwertigen, temperaturbeständigen Klebefolie versehen. Somit eignen sie sich auch bestens für den Einsatz im Außenbereich. Durch ihre abgeschrägten Kanten lassen die Profile Übergänge gefälliger aussehen, wenn sie zum Beispiel verschiedene Oberflächen verbinden. Im YouTube-Kanal von GAH-Alberts (GAH 1852) finden Heimwerker Tipps zum Bearbeiten von Alu-Profilen mit einer Kappsäge.

Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Gust. Alberts GmbH & Co. KG wurde 1852 in Herscheid in Südwestfalen gegründet und ist heute führende Industriemarke für Fachhandel, Baumärkte und Industriekunden in Europa. Über 7.500 Produkte stehen im Vollsortiment für die Kunden bereit. GAH-Alberts ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert, Angebot, Service und Qualität sind "Made in Germany". Das Unternehmen verfügt über verschiedene Vertriebsgesellschaften sowie weitere Beteiligungen im In- und Ausland. Aktuell arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter im Familienunternehmen. Die Produktion liegt am Herscheider Stammsitz des Unternehmens. Weitere Informationen unter www.gah.de.