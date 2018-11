GuesttoGuest: mit Haustausch zu den schönsten Weihnachtsmärkten Europas

21.11.18

Fernweh statt Heimweh



Am schönsten ist Weihnachten zu Hause. Doch viele Reiselustige zieht es auch in der Weihnachtszeit in die Ferne. Wer ein wenig Abwechslung sucht, aber das weihnachtliche Flair nicht missen möchte, kann einfach und bequem in wenigen Stunden einen der vielen Weihnachtmärkte Europas entdecken. Wer sein Geld schon fest für Geschenke eingeplant hat, kommt dank Haustausch ganz auf seine Kosten – und das mit kleinem Budget.



Budapest, Prag und Nürnberg



Ob in Deutschland oder einem der einladenden Nachbarländer: Sowohl Metropolen als auch Kleinstädte entfalten ihren besonderen Charme in der Weihnachtssaison. Was gibt es Schöneres als im traumhaften Budapest über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern? Fans der ungarischen Hauptstadt können z.B. die helle und stilvolle Unterkunft von Ingjerd entdecken. Sie bietet viel Platz für eine kleine Familie oder Freunde und ist zentral gelegen. Wer den berühmten Christkindl Markt in Nürnberg noch nicht kennt, und noch eine passende Unterkunft sucht, kann es sich in Carstens geräumiger Dachgeschosswohnung gemütlich machen und die schöne Aussicht über die Dächer von Nürnberg genießen.



Auch Prag zählt während der Weihnachtszeit zu den beliebtesten Reisezielen. „Die goldene Stadt“ bietet historische Sehenswürdigkeiten wie die „Prager Burg“, verwinkelte Gassen und festlich geschmückte Straßen und Märkte. Hier ist Hanas Wohnung die ideale Unterkunft. Die charmante Bleibe aus den 20iger Jahren ist minimalistisch eingerichtet und befindet sich im historischen Zentrum der Stadt in unmittelbarer Nähe zur „Prager Burg“ und Mála Strana.



Vorteile von Haustausch



Ein besonderer Vorteil von Haustausch liegt im Aspekt des umweltbewussten Reisens: Durch den Haustausch werden bereits vorhandene Ressourcen genutzt, da keine Wohnungen vom Wohnungsmarkt gefegt werden und der Bau neuer Hotelanlagen verhindert wird.



Dank neuer Optionen, wie dem Service Plus - Konzept und Optimum, hat sich die Haustausch-Plattform GuesttoGuest auch in Sachen Sicherheit weiterentwickelt und modernisiert. So bietet Service Plus mittlerweile umfassenden Kündigungsschutz, Identitätsprüfung und deutschsprachigen Kundenservice - und das für eine Pauschalgebühr von 10 € pro Nacht. (130 € Jahresbeitrag mit Optimum)



Haustausch ist somit eine umweltfreundliche, sichere und günstige Art zu Verreisen. Im Durchschnitt können durch den Haustausch rund 30 Prozent der Reisekosten eingespart werden. Hierbei geht es jedoch um mehr als einen Urlaub, der das Reisebudget schont: „Unsere Webseite ist frei von finanziellen Transaktionen zwischen Mitgliedern, da wir davon überzeugt sind, dass bei wahrer Gastfreundschaft Geld keine Rolle spielen sollte“, erklärt Charles-Edouard Girard, einer der beiden Gründer von GuesttoGuest und Executive Chairman von HomeExchange.com. Entsprechend erhält Haustausch auch auf zwischenmenschlicher Ebene eine besondere Bedeutung. Werte wie Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Vertrauen rücken dabei in den Vordergrund.

