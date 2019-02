3,2,1...los!

28.02.19

Zum Frühjahr 2019 präsentiert GSI den neuen Permanentbrühfilter COFFEE ROCKET. Er wird einfach auf die Tasse gestellt und benötigt keinen extra Filter aus Papier. Seine beiden Teile lassen sich auseinandernehmen und zusammenstecken, so dass er für den Transport in eine Tasse passt.



Frisch gebrühter Kaffee: Darauf will auch draußen in der freien Natur niemand verzichten. GSI stellt zum Sommer 2019 einen neuen Brühfilter vor: Seine drei Beine, mit denen er auf dem Tassenrand sitzt, lassen sich einklappen. Dann wird das Unterteil abgenommen und in den Brühkonus gesteckt. So passt die kleine Rakete zum Transport in die Kaffeetasse. Aufgebaut ist sie im Handumdrehen: Zuerst das Kaffeepulver direkt in den unteren Zylinder geben, der mit einem feinmaschigen Edelstahlfilter abschließt, den Brühkonus aufstecken, Beine ausklappen und ...los. Nach dem Gebrauch einfach alle Teile ausspülen; auch der Filter lässt sich so leicht reinigen.



Ideal zum Mitnehmen



Die COFFEE ROCKET wiegt nur 60 g und besteht aus BPA-freiem Kunststoff, der Filter ist aus rostfreiem Edelstahl gemacht. Zusammengepackt ist sie circa 9 cm hoch und hat einen Durchmesser von 7,5 cm.



GSI Coffee Rocket

Gewicht: 60 g

Packmaß: ca. 9 x 7,5 cm

Material: Edelstahl, BPA-freier Kunststoff

UVP: 13,95 Euro



Weitere Informationen unter www.gsioutdoors.com

