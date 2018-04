Erfolgreicher Start für DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN

Die erste Ausgabe von DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN hat die Erwartungen des Verlages Gruner + Jahr weit übertroffen. Schon eine Woche nach Verkaufsstart hatte der Verlag das Magazin aufgrund der großen Nachfrage nachgedruckt und die Startauflage erhöht. Jetzt liegen die endgültigen Verkaufszahlen vor: 205.000 Exemplare verkaufte das grunderneuerte Gesundheitsmagazin.



Alexander Schwerin, Publisher STERN-Gruppe: „Das war ein wirklich gelungener Neustart von STERN GESUND LEBEN, gemeinsam mit dem ‚Doktor der Nation’, Eckart von Hirschhausen, als Kopf und Chefreporter des Magazins. Der Erfolg zeigt, dass wir den richtigen Riecher hatten, in einem Gesundheitsmagazin fundiertes Fachwissen mit Unterhaltung und Lebensfreude zu verbinden. Das Feedback war überwältigend. Wir freuen uns über eine neue starke Medienmarke in der STERN-Familie.“ Die dritte Ausgabe von DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN (03/18) erscheint am 16. Mai 2018. Der Anzeigenschluss für diese Ausgabe ist am 16. April.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren