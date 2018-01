Gateway Gardens: Das erste Hyatt Place Hotel in Deutschland eröffnet direkt am Frankfurter Flughafen

Im jungen Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens feiert das Hyatt Place Frankfurt Airport heute die Eröffnung. Das erste Haus dieser Marke in Deutschland liegt im Herzen von Gateway Gardens direkt an der S-Bahn Station und am Quartierspark. Das Hotel ist fußläufig sowie mit einem Pendelbus und ab Ende 2019 mit der S-Bahn direkt mit den Terminals des Frankfurter Flughafens verbunden.



Der markante Neubau bietet auf einer Fläche von rund 19.000 Quadratmetern 312 Zimmer, rund 110 Tiefgaragenplätze, Restaurant und Bar, zwei Shops, ein 24-Stunden-Fitness-Center sowie fünf flexible Tagungs- und Konferenzräume mit Tageslicht für bis zu 136 Personen. Die offene Lobby offeriert in einem Gallery Market rund um die Uhr Speisen auch zum Mitnehmen. Im Restaurant „Zoom Glocal Dining“ werden frisch zubereitete Speisen aus einer Kombination von regionalen und globalen Zutaten serviert. Auf der rückwärtigen Seite öffnet sich das Gebäude zum öffentlichen Park „Gateway Garden“ mit seinem alten Baumbestand. Ab Dezember 2019 wird das Hotel über einen direkten Zugang zu der neuen S-Bahn-Station von Gateway Gardens verfügen. Damit wird eine optimale Anbindung an die Frankfurter Innenstadt und zum Flughafen gewährleistet.



Das Gebäude wurde im Auftrag der Feuring Gruppe von einer Arbeitsgemeinschaft bestehend aus der Bilfinger Hochbau GmbH und der Karl Gemünden GmbH seit Anfang 2016 erstellt. Bereits im März 2016 hatte Union Investment mit der Feuring Gruppe einen Kaufvertrag in Form eines Forward Purchase Agreements geschlossen, um das Hotel nach Fertigstellung für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global zu erwerben. Die Feuring Gruppe wird das Hotel als Pächterin für die nächsten 30 Jahre unter der Marke Hyatt Place betreiben.



Matthias Lowin, Geschäftsführer der Feuring Gruppe: „Wir freuen uns, dass wir ab heute unsere Gäste im ersten Hyatt Place Hotel in Deutschland begrüßen dürfen. Mit unserem innovativen Konzept heben wir uns von anderen Anbietern ab. Das Grün des Parks wird in der Lobby mit einem Mix aus natürlichen Materialen, Farben und unterschiedlichen Grünschattierungen weitergeführt und lädt unsere Gäste zum Verweilen ein. Dieses einzigartige Designkonzept und Hyatt’s exzellente Betriebsführung machen unser Haus am Flughafen zu etwas ganz Besonderem.“



„Das Hyatt Place wendet sich an Gäste, die einen dynamischen Lebensstil führen, niemals still stehen und sich nicht mit weniger zufrieden geben,“ erläutert Jan Peter van der Ree, Geschäftsführer von Hyatt Services GmbH in Deutschland. „Mit unserer Kampagne „#WhySettle“ wenden wir uns denjenigen zu, die niemals stehen bleiben. Außerdem freut uns, dass wir hier unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Feuring fortsetzen können.“



Volker Noack, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH, sagt: „Das Hyatt Place Frankfurt Airport ist für uns aus mehreren Gründen ein attraktives Investment: Die Nähe zum Flughafen und der langfristige Pachtvertrag gehören ebenso dazu wie die starke und innovative Marke Hyatt Place, die erstmals in unserem Portfolio vertreten ist.“



„Wir sind sehr stolz, dass Gateway Gardens der Standort des ersten Hyatt Place Hotels in Deutschland ist“, so Stefan Bockstaller, Projektmanager Gateway Gardens der Fraport AG. „Das Hotel nimmt mit seinem Konzept die Internationalität und Dynamik von Gateway Gardens hervorragend auf und setzt sowohl in unserem Business-Quartier als auch im gesamten Hotelangebot von Frankfurt einen starken Akzent.“



Gateway Gardens ist mit 700.000 Quadratmetern projektierter Bruttogeschossfläche auf einem Areal von 35 Hektar eine der größten Quartiersentwicklungen in einer Airport City in Europa. Gateway Gardens erhielt als erstes Gewerbequartier das DGNB Zertifikat in Platin für seine Nachhaltigkeit. Inzwischen ist eine Vermarktungsquote von 44 Prozent erreicht.



Über Feuring



Feuring – Visionary Hotel Development wurde 1959 in Mainz gegründet. Neben der eigenen Entwicklungstätigkeit begleitet Feuring Kunden bei Hotelprojekten von der Idee bis in die Betriebsphase, berät bei der Konzeption und der Betreiberauswahl, erstellt Machbarkeitsstudien und Nutzungskonzepte, und begleitet die Kunden während der Projektentwicklung bis zur schlüsselfertigen Übergabe der Hotelimmobilie. Bislang hat Feuring entweder auf eigene Rechnung oder für Investoren und Hotelgesellschaften die Entwicklung von mehr als 400 First Class- und Luxushotels im In- und Ausland erfolgreich betreut.



Über Union Investment



Union Investment steht für vorausschauende Immobilien-Investments weltweit. Wir bieten privaten und institutionellen Immobilien-Anlegern eine umfassende Investitions- Plattform. In Offenen Immobilien-Publikumsfonds, Spezialfonds sowie im Rahmen von Service- und Bündelungsmandaten verwalten wir ein Anlagevermögen von derzeit rund 33,2 Mrd. Euro. Wir investieren in die Segmente Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik und Wohnen und halten 365 Gewerbeimmobilien in 23 Ländern in unserem aktiv gemanagten Bestand.



Über Hyatt Place



Hyatt Place vereint gehobenen Stil, Innovation und zwanglose Gastfreundschaft zu einem perfekten Aufenthalt mit modernem 24/7-Komfort. Die Marke ist an über 285 Standorten in Armenien, Brasilien, Chile, China, Costa Rica, Großbritannien, Honduras, Indien, Kanada, Mexiko, Marokko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Thailand, den Niederlanden, Vereinigten Arabischen Emiraten und in den USA vertreten. Weitere Informationen unter www.hyattplace.com. Social Media: Facebook, Instagram, #HyattPlace und #WhySettle.



Über die Hyatt Hotels Corporation



Hyatt Hotels Corporation ist eine der führenden internationalen Hotelgesellschaften mit Firmensitz in Chicago. Ganz im Sinn der langjährigen Unternehmenstradition sorgen tausende Mitarbeiter der „Hyatt Familie” durch außergewöhnlichen Service tagtäglich dafür, den Alltag der Menschen, mit denen sie in Berührung kommen, positiv zu beeinflussen. Hyatt und seine Tochtergesellschaften fungieren auf sechs Kontinenten als Verwalter, Franchisepartner, Eigentümer und Bauträger von Hotels, Resorts sowie Wohn- und Ferienanlagen unter den 13 Premium-Marken Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric®, The Unbound Collection by Hyatt®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™ and Hyatt Residence Club®. Das Portfolio der Gruppe umfasst weltweit 739 Hotels in 57 Ländern der Erde (Stand: 30. September 2017). Weitere Informationen unter www.hyatt.com

