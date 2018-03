Revolutionär: Die neue Heißluftfritteuse ActiFry Genius von Tefal - so vielfältig und gesund wie noch nie

Heißluftfritteusen brauchen für die Zubereitung köstlicher Speisen wenig oder gar kein zusätzliches Öl und sind deshalb extrem beliebt. Mit der neuen ActiFry Genius bietet Tefal eine Produktneuheit, die das Zeug hat, zum absoluten Küchenstar zu werden. Denn die neue Heißluftfritteuse ist noch vielseitiger als jemals zuvor. Mit neun verschiedenen Menü-Einstellungen können verschiedenste Rezepte zubereitet werden. Für alle Zubereitungen lässt sich die Temperatur genau einstellen. Die innovative Dual Motion Technology sorgt durch den integrierten Rührarm dafür, dass alle Zutaten perfekt gleichmäßig gegart werden – garantiert kein Anbrennen und das ganz ohne lästiges Danebenstehen. Stattdessen bietet die ActiFry Genius mehr Flexibilität, mehr Genuss und mehr Zeit für Familie und Freunde – einfach genial eben.



Genial vielseitig genießen



Leichte Küche und großes Geschmackserlebnis, das zeichnet die gesamte ActiFry- Range aus. Die ActiFry Genius von Tefal hält mit neun Menü-Einstellungen eine riesige Auswahl an Zubereitungsarten bereit. Ob die klassischen Pommes frites, knusprig panierte oder frittierte Snacks, Hähnchen, leckere Frühlingsrollen, Frikadellen – vegetarisch oder mit Fleisch und Fisch – oder köstliche Desserts: All das lässt sich mit einem einfachen Knopfdruck zubereiten. Die Dual Motion Technology sorgt für die optimale Kombination von Heißluft und schonendem Rühren - für perfekt knusprigen Genuss.



Genial fettarm und gesund genießen



Durch die patentierte ActiFry-Heißluft-Technologie muss für die meisten Speisen nur maximal ein Esslöffel Öl zugegeben werden und die Gerichte werden einzigartig fettarm bei trotzdem authentischem Geschmack. So lassen sich beispielsweise knusprige Pommes frites mit nur drei Prozent Fett zubereiten. Wer es noch unkomplizierter möchte, für den gibt es bei der neuen ActiFry Genius erstmals die Kategorie "One Pot" mit den Menü-Einstellungen "Wok" und "Internationale Gerichte". Blitzschnell ist ein komplettes Gericht fertig - ohne unnötigen Arbeitsaufwand: kein Abspülen von benutztem Geschirr, kein Danebenstehen, Umrühren und Schütteln der Zutaten. Für noch mehr Vielfalt gibt es 150 zusätzliche Rezepte in der ActiFry-App, die exklusiv für die Acti Fry Genius entwickelt wurden.



Genial flexibel genießen



Tefals neue Heißluftfritteuse passt sich auf geniale Art und Weise jedem Lifestyle individuell an. Es gibt die ActiFry Genius in zwei verschiedenen Größen: mit einer Füllmenge von 1,2 Kilogramm und 1,7 Kilogramm in der XL-Version. Ob Single, Pärchen oder Familie - hier findet jeder das passende Gerät. Die Temperaturstufen sind für jede Zubereitungsart präzise regelbar und mit einer Maximaltemperatur von 220 Grad ist sogar ultrakrosses Frittieren ohne Probleme möglich. Über die Startzeit-Vorwahl lassen sich Rezepte vorbereiten und sind dann zum geplanten Zeitpunkt fertig. Das Essen ist schon fertig und es gibt noch anderes zu tun? Kein Problem, mit der Warmhaltefunktion der ActiFry Genius lassen sich die Gerichte ganz einfach später genießen.



Erhältlich ab März 2018



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: ActiFry Genius FZ7600 289,99 Euro ActiFry Genius XL AH9600 339,99 Euro

