Grossmann Group treibt positive Entwicklung des Offenburger Bahnhofsareals weiter voran

28.09.18

Es handelt sich um das Areal zwischen der B3/Okenstraße und der Maria- und Georg-Dietrich-Straße und liegt im Norden, in Richtung stadtauswärts, hinter Kaufland und Fressnapf. Das Gebiet umfasst insgesamt neun Grundstücke auf denen zum Teil noch alte Bahngebäude und Hallen stehen. Es ist mit seinen 45.000 Quadratmetern etwas größer als das schon 2014 von der Grossmann Group entwickelte Areal Süd. Mit der heutigen Unterschrift gehe die positive Entwicklung auf dem Gelände weiter, heißt es von Seiten der Grossmann Group.



„Jetzt werden wir gute und partnerschaftliche Gespräche mit der Stadt führen und gemeinsam, konstruktiv ein hochwertiges, städtebauliches Konzept für das Areal entwickeln“, erläutert Grossmann Group-Geschäftsführer Svetozar Ivanoff das weitere Vorgehen. „Das Areal birgt enorme Chancen für die Entwicklung der Stadt. Neben der Nähe zum Zentrum haben wir jetzt das letzte Offenburger Grundstück mit eigenem Gleisanschluss in unserem Besitz und zudem die letzten unbebauten Grundstücke an der B3/Okenstraße.“



In den nächsten Jahren wird die Grossmann Group auf dem Areal im zweistelligen Millionenbereich investieren.



Schon 2014 hatte die Grossman Group Konversionspläne für das gesamte Gelände erstellt und mit dem Areal Güterbahnhof-Süd, dem sogenannten Gartenquartier, einen ersten Teilabschnitt erworben. Hier entstehen derzeit auf rund 26.000 Quadratmetern Nutzfläche:





46 Reihenhäuser,

ein Wohn- und Geschäftshaus,

ein Hotel und

eine Seniorenresidenz.





Die Investitionssumme beläuft sich hier auf rund 49,5 Millionen Euro. Alleine für die Neugestaltung der Maria- und Georg Dietrich Straße wurden 1,5 Millionen Euro investiert.



„Wir haben ein Faible für städtebauliche Herausforderungen, und eine hohe Erfolgsquote“, erklärt Jürgen Grossmann, der sich mit seinen Partnern, Svetozar Ivanoff und Sami Hadi, in den vergangenen Jahren im Bereich Projektentwicklung in ganz Baden-Württemberg einen Namen gemacht hat. Zuletzt hatte die Grossmann Group ein brachliegendes Industriegelände mit knapp 30.000 Quadratmetern Nutzfläche in Frickenhausen bei Stuttgart aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Aus den ehemaligen Produktionsgebäuden ist mittlerweile ein florierender Gewerbepark geworden.



Auch für Offenburg hat die Grossmann Group große Ziele: „Wir haben Visionen, was auf diesem Grundstück entstehen kann und freuen uns auf eine befruchtende Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen bei der Stadt.“

(lifePR) (