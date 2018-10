Festliche Feinkost von Grossmann

01.10.18

Zu Festtagen erwarten die Kunden ganz besondere Leckereien auf ihren Tellern. Ab dem 12.11. serviert Grossmann Feinkost exklusive exotische Neuheiten sowie beliebte Klassiker.



Reinbek, Oktober 2018. Zu Weihnachten und Silvester möchten Gäste besondere Delikatessen auf ihren Tellern vorfinden. Grossmann Feinkost beflügelt den Appetit und die Küche von Gastronomie, Großverpflegung und Catering in diesem Jahr mit feinen Meeresfrüchte-Spezialitäten und zwei traditionellen Gaumenfreuden.



Kulinarische Exotik auf Vorspeisenteller und Festtagsbüffet bringen die neuen Rotgarnelen „Orange Seespargel“. Die argentinischen Rotgarnelen aus Wildfang werden dazu mit frischem Seespargel zubereitet. Der mild-salzige Geschmack des Seespargels sowie ein Orangendressing mit leichter Sesamnote ergänzen die Aromen der Garnelen ideal.



Vorzügliche Gaumenöffner sind die Riesengarnelen "Mango-Mandarine" mit einer Sauce aus Mangopüree, Mandarinenspalten und einem Hauch Ingwer. Wer es mediterran mag, greift zu den Riesengarnelen in Knoblauchöl. Im Winter-Sortiment des Feinkostherstellers sind zudem wieder der Echter Räucherlachssalat, ein idealer Auftakt auf jedem Festbüffet, sowie der Entensalat Cumberland in fruchtiger Orangen-Cumberland-Sauce. Erhältlich sind die Saisonprodukte vom 12. November bis 31. Dezember.



Alle Produkte werden aus besten Zutaten nach handwerklicher Tradition sorgfältig per Hand ohne Zusatz von Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern und Farbstoffen hergestellt. Abgepackt sind sie im 1,5 kg-Gebinde. Weitere Informationen unter www.grossmann-feinkost.de.

