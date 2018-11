Der Baum für den Annaberger Weihnachtsmarkt 2018 steht

13.11.18

Der große, 24 m hohe Weihnachtsbaum für den Annaberger Weihnachtsmarkt steht. Am heutigen 13. November 2018 wurde er in einer aufwändigen Aktion aus dem Bereich zwischen Kühberg und Jöhstadt etwa 200 m vor dem Konduppelbach gegenüber der tschechischen Grenze transportiert und im Herzen der Annaberger Altstadt als erstes Schmuckelement auf dem Annaberger Markt aufgestellt. Er ist sicher in einer Bodenhülse befestigt, die bis in die Tiefgarage Markt reicht. Am morgigen Mittwoch erhält der Baum durch die Stadtwerke Annaberg-Buchholz seine Beleuchtung. Die etwa 800 Lampen werden das Stadtzentrum bis zum Abschluss der Eisbahn Ende Februar 2019 in ein wunderbares Licht tauchen.



Der diesjährige Baum ist eine zirka 75-jährige, gut gewachsene Fichte, die freundlicherweise von einer Familie aus Jöhstadt bereitgestellt wurde. Die „Spender“ sind keine Unbekannten. Bereits der Weihnachtsbaum aus dem Jahr 2003 stammte aus ihrem Privatbesitz.



Fällung und Transport waren auch in diesem Jahr für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Dazu gehörten Mitarbeiter der Stadt Annaberg-Buchholz, der Krandienstfirma Gerlach, der Städtereinigung Annaberg GmbH sowie der Polizei.

Die Fahrt auf kurvenreicher Strecke sowie zwischen den Gebäuden auf der Großen Kirchgasse in Annaberg-Buchholz mit dem weit ausladenden Baum gestaltete sich sehr anspruchsvoll.

Ein großer Dank gebührt der Familie Kreutel, die den Baum zur Verfügung stellte sowie der Firma Städtereinigung Annaberg GmbH, die den Transport, wie bereits in den Vorjahren, sponserte.

