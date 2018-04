GROHE bricht alle Rekorde beim Red Dot Award 2018

GROHE hat bei den Red Dot Design Awards 2018, eine der renommiertesten internationalen Designauszeichnungen der Welt, eine Rekordanzahl von neun Auszeichnungen gewonnen.



GROHE erhält die begehrten “Red Dots“ für seine Wassersysteme GROHE Red und das neue GROHE BLUE Home Pull-Out Modell, Badkollektionen wie die brandneue Produktgeneration ATRIO, welche gerade auf der Fuorisalone in Mailand mit einer eindrucksvollen Präsentation vorgestellt wird, die Spa Colours Kollektion, der Duschkopf Euphoria 260, die Designer-Betätigungsplatten und das SmartControl Concealed Duschsystem. Außerdem erhielten das Wassersicherheitssystem GROHE Sense und GROHE Sense Guard die Auszeichnung. Alle preisgekrönten Produkte werden in der Ausstellung des Red Dot Design Museums in Essen, dem größten Museum für zeitgenössisches Design, gezeigt. Darüber hinaus werden sie ab dem 9. Juli 2018 im Red Dot Design Yearbook, dem Online-Portal Red Dot 21 sowie in der entsprechenden App und der Online-Ausstellung präsentiert. Am selben Tag finden in Essen die offizielle Preisverleihung, die Red Dot Gala, und die anschließende Designers‘ Night statt.



GROHE begeistert mit intelligenten Lösungen in modernen Designs



Der internationale Red Dot Design-Wettbewerb wird von dem Design Zentrum Nordrhein-Westfalen e.V. in Deutschland ausgetragen und kürt die besten Produkte des Jahres: Designer und Hersteller aus aller Welt reichen ihre Produkte ein und eine Jury von 40 Experten bewertet die Einsendungen anhand von Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit und ökologische Verträglichkeit. In diesem Jahr erhielten die Juroren Beiträge aus 59 Ländern. GROHE präsentierte seine außergewöhnliche Produktvielfalt mit intelligenten Lösungen in modernen Designs für Bad und Küche. Mit neun der begehrten Red Dot Awards hat GROHE seine führende Marktposition in der Sanitärbranche erneut erfolgreich unter Beweis gestellt. Als Teil der global vernetzten LIXIL-Familie freut sich GROHE über sechs weitere Red Dot Awards für LIXIL. American Standard erhielt vier Auszeichnungen, während DXV zwei der begehrten Awards bekam. Darüber hinaus hat die Red Dot Jury LIXILs SATO V-Trap WC-System, eine Doppelgruben-Waschlatrine, mit der Millionen Menschen weltweit Zugang zu hygienischen Sanitäreinrichtungen gewährleistet wird, den Ehrentitel „Honourable Mention" erhalten.



Kundenerlebnis steht im Mittelpunkt



GROHE legt Wert auf ein verbraucherorientiertes, ästhetisches und hochwertiges Design seiner Produkte. Unter der Leitung von Michael Seum, Vice President Design bei GROHE, entwickelt ein Team von 20 internationalen Designern sämtliche Gestaltungsideen. Dabei legt GROHE Wert darauf, dass Design als Unternehmenswert mehr als nur ein Treiber ist. Vielmehr ist es fest verankert in der DNA des Unternehmens. „Mein Team und ich freuen uns sehr über die Auszeichnung unserer Arbeit", sagt Michael Seum. „Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Designphilosophie in der kreativen Gemeinschaft sehr respektiert wird. Unsere Produkte müssen sich in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld abheben. Design ist dabei ein sehr wichtiges Schlüsselelement. Wir wollen etwas Einzigartiges und Neues schaffen sowie gleichzeitig eine dauerhafte Gestaltung erreichen. Darüber hinaus muss die Ästhetik eine tiefere Benutzerfreundlichkeit verkörpern, die es dem Kunden ermöglicht, mit unserem Produkt zu interagieren." Der hohe Designanspruch von GROHE beschränkt sich nicht nur auf die Produkte, sondern erstreckt sich auf sämtliche Bereiche des Kundenerlebnisses – von Verpackungen über den direkten Austausch mit Anwendern bis hin zum Umfeld im Handel und in Showrooms.



Weitere Informationen unter: www.grohe.de



Über LIXIL



LIXIL entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern – für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Mehr als 70.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com.

Grohe AG

GROHE ist der weltweit führende Anbieter von Sanitärarmaturen und beschäftigt insgesamt mehr als 6.000 Mitarbeiter - davon 2.400 in Deutschland. Seit 2014 ist GROHE Teil der LIXIL Group Corporation. Als Weltmarke setzt GROHE auf die Markenwerte Technologie, Qualität, Design und Nachhaltigkeit, um "Pure Freude an Wasser" zu bieten. GROHE erschließt seit jeher auch neue Produktkategorien. Hierzu zählen neben den Wassersystemen GROHE Blue und Red auch das kürzlich vorgestellte Wassersicherheitssystem GROHE Sense als innovativer Baustein im Wachstumsmarkt des Smart Home. Innovation, Design und Entwicklung sind dabei stets eng aufeinander abgestimmt und als integrierter Prozess fest am Standort Deutschland verankert. Damit tragen GROHE Produkte das Qualitätssiegel "Made in Germany". Allein in den letzten zehn Jahren bestätigen über 300 Design- und Innovationspreise sowie mehrere TOP-Platzierungen beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis den Erfolg von GROHE. GROHE wurde als Vorreiter seiner Branche mit dem Corporate Social Responsibility Preis der Bundesregierung ausgezeichnet sowie vom renommierten FORTUNE® Magazin in das Ranking der Top 50, die "die Welt verändern" aufgenommen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren