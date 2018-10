GROHE Mitarbeiter sammeln für den Verein Flaschenkinder e.V.

04.10.18



Gesammelt wurde anlässlich einer firmeninternen Sportveranstaltung mit rund 300 Mitarbeitern am Standort Hemer in Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt kamen 800 Euro zusammen; der Vorstand verdoppelte den Betrag auf 1.600 Euro.

GROHE spendet bereits zum dritten Mal an Flaschenkinder e.V.; der Verein unterstützt Kinder aus Familien mit Alkoholproblemen.





GROHE, der weltweit führende Anbieter von Sanitärarmaturen, hat 1.600 Euro an den Iserlohner Verein Flaschenkinder gespendet. Die Hälfte der Spende hatten Mitarbeiter im September bei der firmeninternen Sportveranstaltung „GROHE Cup“ gesammelt, die in Hemer, Nordrhein-Westfalen, ausgetragen wurde. Michael Mager, Vorstand für Personal und Organisation, und Katja Bönig, Global Marketing und Organisatorin des GROHE Cups, überreichten heute einen symbolischen Scheck an Kathrin Thielmann-Lange, Vorsitzende von Flaschenkinder e.V. Der Verein wird die Spende für das Projekt „Warme Füße“ nutzen und für Kinder im Raum Iserlohn unter anderem warme Jacken und Schuhe kaufen.



GROHE spendet zum dritten Mal in Folge an Flaschenkinder e.V.



Über 300 Mitarbeiter nahmen am diesjährigen GROHE Cup teil. Auszubildende vom Standort Hemer verkauften Waffeln und es gab eine Tombola – auf diese Weise wurden 800 Euro an Spendengeldern gesammelt. Der Vorstand von GROHE verdoppelte anschließend die Summe. GROHE spendet dieses Jahr bereits zum dritten Mal in Folge an Flaschenkinder e.V. und konnte die Summe gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern: 2017 lag die Spende bei 1.000 Euro.



Seit 2016 sammelt GROHE beim Sportevent in Hemer für Flaschenkinder e.V.



Der GROHE Cup fand 2018 zum siebten Mal statt und war ursprünglich als Möglichkeit zum Austausch unter Kollegen initiiert worden. 2016 sammelten Mitarbeiter von GROHE anlässlich des Sportevents erstmals für Flaschenkinder e.V. Vorausgegangen war die Suche nach einer wohltätigen Initiative in und um Hemer. Die Organisatorin der Veranstaltung hörte zufällig im Radio vom Engagement des Vereins Flaschenkinder. Seitdem wird die Initiative jedes Jahr von den GROHE Mitarbeitern unterstützt.



„Fernab der sonst sehr schwierigen familiären Lebensumstände gibt Flaschenkinder e.V. Kindern alkoholkranker Eltern ein Stück Normalität und Geborgenheit zurück. Tagtäglich leisten die ehrenamtlichen Helfer liebevoll und fürsorglich Beachtliches für diese Kinder. Ich bin stolz, dass sich unsere Mitarbeiter für diesen Zweck einsetzen, da der Verein eine wichtige und zugleich schwierige Rolle in unserer Gesellschaft einnimmt. Dass wir als Unternehmen jeden gesammelten Euro verdoppeln, ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt Michael Mager. Kathrin Thielmann-Lange ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass uns GROHE nun das dritte Jahr in Folge unterstützt. Mit 1.600 Euro können wir eine Menge bewegen und dafür sorgen, dass unsere Schützlinge im Winter warme Kleidung haben.“



Verantwortung für den einzelnen Menschen wahrnehmen



Im Zentrum der Nachhaltigkeitsstrategie bei GROHE steht ein starkes Gefühl von Verantwortung, die sich von der Umwelt und den einzelnen Menschen bis hin zur Gesellschaft als Ganzes erstreckt. Dazu zählen auch Spendenprojekte für einen guten Zweck. In Deutschland unterstützt GROHE außer dem Verein Flaschenkinder in Iserlohn auch das „Garagenprojekt“ in Lahr, Baden-Württemberg. Ziel des Garagenprojekts ist es, Schüler und junge Erwachsene mit gebrochener Schul- und/oder Berufslaufbahn wieder in Schule oder Beruf und Gesellschaft zu integrieren.



Weitere Informationen unter:

www.grohe.com/csr

www.flaschenkinder.de



Notfallnummer des Vereins Flaschenkinder: +49 (0)160 3490593



Über LIXIL

LIXIL entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern – für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Mehr als 70.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com.

(lifePR) (