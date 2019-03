Dominik Bittner unterschreibt bei den Grizzlys

06.03.19

Verteidiger wechselt aus Schwenningen an die Aller

Charly Fliegauf: „Dominik ist ein ehrgeiziger und fleißiger Teamplayer“





Weiterer Neuzugang für die Grizzlys Wolfsburg: Die Niedersachsen bestätigen den bereits spekulierten Wechsel von Dominik Bittner (26). Der Verteidiger wird von den Schwenninger Wild Wings nach Wolfsburg kommen und einen Zweijahresvertrag erhalten.



Nach seiner Ausbildung bei den Jungadlern Mannheim und einer Saison (2011-2012) bei den Everett Silvertips in der WHL machte der 1,80 Meter große Verteidiger eine Spielzeit später die ersten Schritte in der Deutschen Eishockey Liga. Für die Adler Mannheim spielte Bittner von 2012 bis 2017 und nahm mit den Kurpfälzern in dieser Zeit sowohl am Spengler-Cup als auch an der Champions Hockey League teil. Anschließend ging es zum DEL-Kontrahenten Schwenninger Wild Wings, bei denen er bis zur letzten Saison unter Vertrag stand. Insgesamt kommt der in Weilheim geborene Defensivspezialist bislang auf 283 Partien in der Deutschen Eishockey Liga, erzielte dabei sieben Tore und gab 32 Vorlagen.



Dominik Bittner wird bereits im Mai nach Wolfsburg kommen und gemeinsam mit den anderen Spielern das Sommertraining absolvieren, um für den offiziellen Start Ende Juli gut vorbereitet zu sein.



„Wir sind sehr froh, dass sich Dominik für uns entschieden hat. Er war aus meiner Sicht in der abgelaufenen Saison der beständigste Abwehrspieler seiner Mannschaft. Dominik ist unheimlich ehrgeizig und fleißig, ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der vielseitig einsetzbar ist und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Er ist im allerbesten Eishockeyalter und wird sich sicherlich bei uns in vielen Bereichen noch weiterentwickeln“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

