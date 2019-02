Neuer Zauber für Grimm's Hotel Berlin Mitte

Grimm’s Hotel Mitte schlägt ein neues Kapitel auf. Pünktlich zur frühlinghaften ITB BERLIN, zeigt sich das erste der beiden Berliner Charakter-Hotels stilsicher im neuen Märchen-Gewand. Die Lobby wurde neu gedacht, mit Fokus auf den Wohlfühlfaktor, mehr Lounge-Atmosphäre für entspannte Hotelmomente. “Der Zauber steckt immer im Detail”, wusste schon Theodor Fontane. Das großzügige, moderne Entree, mit fließenden Übergängen zwischen Welcome-, Lounge- & Bar-Bereich, mutet jetzt wie ein Ort der Inspiration und der Ruhe an. Auf selbst konzipierten Naturholzpaneelen, rund um den Essens- und Verweilbereich, präsentieren sich dem Gast moderne Illustrationen Grimm’scher Märchen. Die Münsteraner Künstlerin Susanne Hegmann hat die Artworks eigens für das Grimm’s Berlin Mitte kreiert. Die Berliner Interieur-Designerin Silvia Balducci lenkte den intensiven Kreativprozess. Digital persönlich. Das Grimm’s Hotel Konzept selbst ist dabei unverändert geblieben „ein einzigartiges Hotel, mit fairen Preisen und stets persönlich“ das möchten die Betreiber und Mitbegründer der Grimm’s Hotels Anke und Munib Preljevic bewahrt wissen. Auch wenn die Digitalisierungswelle längst in beiden Grimm’s Hotels Einzug gehalten hat und Digitale Tools wie das SuitePad oder die interne Kommunikationsplattform Hotelkit aus dem Hotelalltag nicht mehr wegzudenken sind, „dem Gast persönlich, menschlich zu begegnen, das gilt es im Gastgebergewerbe zu pflegen und zu erhalten. Kluge, innovative digitale Lösungen, die auf echten Insights des Hotelbetriebs basieren, damit sich der menschliche Faktor in der Gestaltung eines unverwechselbaren Gasterlebnisses voll und ganz entfalten kann, solche Lösungen sind uns stets willkommen“.

Grimm's am Potsdamer Platz GmbH & Co. KG

Die Berliner Hotelgruppe um Gründer Elmar Grimm und Munib Preljevic ist zurzeit mit zwei Hotels am Berliner Markt präsent. Der Name ist Programm: Ein ungewöhnliches Konzept, das modernes Design mit Fantasievollem, fast märchenhaften verbindet und sich so aus der Gleichförmigkeit der hauptstädtischen Mittelklassehotels heraushebt. 2010 Eröffnung des ersten Grimm's Hotels in Berlin-Mitte. Grimm's am Potsdamer Platz folgt im Juli 2015 mit insgesamt 110 Zimmern und Suiten.. Beide Häuser sind den Märchen der Brüder Grimm gewidmet und sprechen sowohl Geschäftsreisende als auch Touristen und Familien an. Grimm's am Potsdamer Platz wartet auf mit einem Fitnesscenter und Saunabereich mit Dachterrasse, einem Konferenzbereich mit zwei Tagungsräumen und einem eigenen Restaurant mit dem Namen "Tischlein deck dich". Grimm's Hotels sind derzeit auf Expansionskurs, vornehmlich in Deutschen Wirtschaftszentren.