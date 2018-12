Qualifikation mit System - das Seminarprogramm 2019 von GU ist erschienen

04.12.18

Schulungen und Weiterbildungen bieten einen entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb. Der Seminarplaner der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas für das Jahr 2019 präsentiert das volle Programm, das Architekten, Ingenieure, Verarbeiter, Errichter, Fachhandel und Sicherheitsfachgeschäfte auf dem aktuellsten Stand der Technik hält, Regelwerke erklärt, Produktneuheiten vorstellt und Systemlösungen in der Praxis erfahrbar macht. Die kompetenten Produkttrainer informieren in den Seminaren über Normen, Richtlinien und Zertifizierungen, aber auch über neueste Trends in der Architektur. Die Brücke aus der Theorie in die Praxis schlagen dabei die Lösungen der GU-Gruppe.



Qualifikation mit System: die Seminare bauen logisch aufeinander auf. So entstehen umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten ganz nach dem Bedürfnis der einzelnen Teilnehmer.



Auf der Website www.g-u.com bei dem Reiter „Seminare“ findet man das vollständige Programm und kann sich gleich direkt zu einem Seminar anmelden.

