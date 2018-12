GP Ice Race: Spannendes Duell zwischen Volkswagen und Škoda - Porsche Design offizieller Zeitnehmer

20.12.18

- Beim Revival des Eisrennens trifft der Volkswagen’s Polo GTI auf das Weltmeister Auto ŠKODA Fabia R5

- WRC 2 Champion Jan Kopecký und Pikes Peak Sieger Romain Dumas von Senkrechtstarter Julian Wagner herausgefordert

- Porsche Design Timepieces präsentiert als offizieller Zeitnehmer den „hrono Timer GP Ice Race Special Edition"

- Motorsportfans können weiterhin Zwei-Tages-Tickets online auf der Website www.gpicerace.com bestellen



Porsche Design Timepieces unterstützt als offizieller Zeitnehmer das GP Ice Race in Zell am See (19. und 20. Januar 2019). Gegründet 1972 durch Ferdinand Alexander Porsche und beheimatet seit 1974 in Zell am See, feiert Porsche Design die Neuauflage des Eisrennens mit der exklusiven Uhr „Chronotimer GP Ice Race Special Edition“. Schon vor dem Nennungsschluss am 13. Januar 2019 zeichnet sich außerdem bereits ein spannender Dreikampf um den Sieg in der Klasse moderner R5-Rallyefahrzeuge ab: WRC 2-Champion Jan Kopecký und Pikes-Peak-Sieger Romain Dumas werden vom österreichischen Senkrechtstarter Julian Wagner (BRR Baumschlager Rallye&Racing) herausgefordert.



Das Organisationsteam rund um Ferdinand Porsche aus Zell am See und dem in Nürnberg geborenen Vinzenz Greger (beide Gründer der Greger Porsche Classic Cars) freut sich darüber, dass beim GP Ice Race nicht nur spektakuläre Show-Fahrten mit historischen Renn- und Rallyefahrzeugen geboten werden. „Wir sind happy, dass es in der R5-Klasse moderner Rallyefahrzeuge zu einem spannenden, sportlichen Wettkampf um den Sieg kommen wird”, blickt Ferdinand Porsche voraus.



Mit dem tschechischen Škoda Werksfahrer Jan Kopecký kommt ein aktueller Rallye-Champion nach Zell am See. Er dominierte 2018 mit fünf Siegen und einem zweiten Platz im Škoda Fabia R5 die WRC 2-Kategorie der Rallye-Weltmeisterschaft, in der vergleichsweise seriennahe Fahrzeuge antreten. „Ich freue mich riesig darauf, meinen Fabia auf der Eispiste zu bewegen. Wie sich das anfühlt, konnte ich schon bei meinem WRC 2-Sieg bei der Rallye Monte Carlo 2018 auf Eis und Schnee erleben“, freut sich Jan Kopecký.



Sein Hauptrivale im Kampf um den Sieg dürfte Romain Dumas werden, der die diesjährige Auflage des legendären Pikes-Peak-Bergrennens gewinnen konnte und dabei einen neuen Streckenrekord aufstellte. Der französische Allrounder gewann bereits das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Audi und Porsche, er war auch beim 24- Stunden-Rennen am Nürburgring mehrfach für Porsche erfolgreich. Er tritt auf dem Eis mit dem brandneuen Volkswagen Polo GTI R5 in der R5-Klasse moderner Rallyefahrzeuge an. Das 23 Jahre alte österreichische Nachwuchstalent, BRR Junior Julian Wagner, fordert mit einem Škoda Fabia R5 des einheimischen Teams BRR Baumschlager Rallye&Racing die beiden Champions heraus.



Damit der Schnellste in einem spannenden Wettbewerb ermittelt werden kann, ist eine zuverlässige Zeitnahme unerlässlich. Porsche Design Timepieces unterstützt das GP Ice Race als offizieller Zeitnehmer. Darüber hinaus feiert das seit 1974 in Zell am See beheimatete Unternehmen die Neuauflage des Eisrennens mit einer speziell gestalteten Uhr. Der Chronotimer „GP Ice Race Special Edition“ ist seit Mitte Dezember im Online-Shop von Porsche Design (www.porsche-design.com), in den Porsche Design Stores und im Fachhandel erhältlich.



Das GP Ice Race in Zell am See bietet neben dem traditionellen Skijöring, bei dem Skifahrer von einem Auto gezogen werden, Motorsport-Action in vier Kategorien für Rennfahrzeuge wie Buggies, aktuelle Renn-/Rallyeautos (mit getrennter Wertung für Allrad- und Zweirad-Antrieb) sowie historische Renn-/Rallyefahrzeuge. Motorsportfans können Zwei-Tages-Tickets online auf www.gpicerace.com oder Tages-Tickets an der Tagekasse vor Ort erwerben.



Kurz erklärt: Porsche Design



Gegründet von Prof. F.A. Porsche im Jahr 2012, ist Porsche Design seit 1974 in Zell am See beheimatet. Der erste Porsche Design Chronograph wurde 1972 präsentiert. Der aktuelle Porsche Design „Chronotimer GP Ice Race Special Edition”, der über ein matt schwarzes Titan-Gehäuse verfügt, zollt der Historie des Unternehmens und der Tradition des Eisrennens in Zell am See Tribut.





