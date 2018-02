Greenberg Traurig ernennt drei Partnerinnen, einen Partner und einen Counsel

Greenberg Traurig ernennt in Deutschland vier Partner und einen Counsel mit Wirkung zum 1. Januar 2018:



· Wencke Bäsler, Partnerin im Bereich Immobilien-M&A [Foto]

· Dr. Kati Beckmann, Partnerin im Bereich Unternehmensfinanzierung und Investmentfonds [Foto]

· Dr. Niklas Conrad, Partner im Bereich Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit [Foto]

· Dr. Anika Mitzkait, Partnerin im Bereich Immobilienfinanzierung [Foto]

· Carsten Kociok, Counsel im Bereich Datenschutz und FinTech [Foto]



Mit insgesamt vier Ernennungen beruft Greenberg Traurig in Deutschland so viele Partner wie nie zuvor. Die Sozietät hat insgesamt sechs Partner seit der Eröffnung des deutschen Büros im Herbst 2015 ernannt und ist weiterhin auf Wachstumskurs. Mit den drei neuen Partnerinnen in diesem Jahr steigt der Frauenanteil in der Partnerschaft in Deutschland auf nahezu 30 Prozent und liegt damit weit über dem Marktdurchschnitt von aktuell circa 10 Prozent.



„Als Teil unserer Wachstumsstrategie erschließen wir uns mit den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Investmentfonds, Prozessführung sowie Datenschutz und FinTech neue Geschäftsfelder, während wir für die Immobilienbranche unsere Marktposition ausbauen. Wie schon bei der Ernennung von zwei Partnern im Gesellschaftsrecht in den letzten beiden Jahren, kommen alle Kandidaten aus unseren eigenen Reihen. Damit stellen wir erneut unter Beweis, dass wir unseren Nachwuchs konsequent fördern und jungen Talenten Zukunftschancen eröffnen. Besonders freue ich mich, dass wir weitere drei Frauen im Kreis der Partner willkommen heißen können,“ so Dr. Christian Schede, Managing Partner von Greenberg Traurig in Deutschland.



Mit der Ernennung von Wencke Bäsler baut Greenberg Traurig in Deutschland die Beratung für die Immobilienwirtschaft aus. Sie ist auf die umfassende Beratung von M&A-Transaktionen für die Immobilienbranche sowie das Asset Management spezialisiert. Sie berät nationale und internationale Investoren bei Erwerb sowie Verkauf von Immobiliengesellschaften und Portfolios.



Partnerin Dr. Kati Beckmann ist eine erfahrene Finanzierungsexpertin. Ihr Fokus liegt auf Unternehmensfinanzierungen sowie nationaler und grenzüberschreitender Fondstrukturierung einschließlich sonstiger investmentrechtlicher Beratung. Sie berät Sponsoren, Fonds, Private-Equity-Investoren, Unternehmen sowie Banken und alternative Kreditgeber aus dem In- und Ausland.



Dr. Niklas Conrad ist Partner im Bereich Prozessführung mit Schwerpunkt auf komplexen und oft grenzüberschreitenden Vertragsstreitigkeiten, Post-M&A-Litigation sowie außergerichtlicher Konfliktlösung und strategischer Beratung. Zu seinen Mandanten gehören führende Unternehmen aus dem In- und Ausland der Bereiche E-Commerce, Life Science, Medien und Telekommunikation, Technologie sowie Bau und Immobilien.



Dr. Anika Mitzkait verstärkt die Bank- und Finanzierungspraxis mit Schwerpunkt auf Immobilienfinanzierungen. Sie vertritt in- und ausländische Banken ebenso wie private und institutionelle Investoren sowie Entwickler bei Finanzierungen in allen Assetklassen. Ihre Expertise umfasst auch Refinanzierungen sowie finanzielle Restrukturierungen und Darlehenstransaktionen.



Die Beratungsschwerpunkte von Counsel Carsten Kociok liegen in den Bereichen Finanz- und Zahlungsdienstleistungen, Datenschutz und Datensicherheit sowie IT und Internet. Sein Spektrum umfasst sowohl zivilrechtliche als auch regulatorische Aspekte mit Blick auf FinTech, E-Business, Franchising, Outsourcing und Technologietransaktionen.

Greenberg Traurig Germany, LLP

Greenberg Traurig ist eine führende internationale Transaktionskanzlei an weltweit 38 Standorten. In Deutschland beraten circa 60 Anwälte schwerpunktmäßig Transaktionen in den Branchen Immobilien, Technologie und Telekommunikation, Medien und Entertainment sowie Infrastruktur.



Die Kanzlei zeichnet sich durch ihren integrierten Beratungsansatz aus, der juristische Kompetenz mit umfassenden Branchenkenntnissen verbindet. Dafür werden die Anwälte von führenden Anwaltsverzeichnissen regelmäßig empfohlen. Das vom Handelsblatt veröffentlichte „Best Lawyers Ranking“ zeichnete das Team 2017 erneut mit dem Qualitätssiegel „Deutschlands beste Anwälte“ aus.



Greenberg Traurig wurde 1967 in den USA gegründet. Weltweit beraten 2000 Anwälte in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika innovative Unternehmen.



Weitere Informationen finden Sie auf www.gtlaw.de.



